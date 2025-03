Inscrições para o programa Jovem Senador 2025 vão até 30 de abril no DF Alunos do ensino médio selecionados poderão participar da Semana de Vivência Legislativa no Senado em agosto; veja regulamento Brasília|Do R7, em Brasília 17/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h31 ) twitter

Programa Jovem Senador recebe estudantes em agosto Jotta Casttro/SEEDF - arquivo

O programa Jovem Senador 2025 está com inscrições abertas até 30 de abril para selecionar estudantes do ensino médio da rede pública de ensino que querem participar da Semana de Vivência Legislativa, que será realizada entre 5 a 9 de agosto no Senado. A primeira etapa do programa consiste na realização de um concurso de redação com o tema “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”.

As redações serão avaliadas pelas secretarias estaduais de Educação, responsáveis por selecionar os melhores trabalhos. Os autores dos 27 melhores textos, um de cada unidade da Federação, bem como seus professores orientadores, terão a oportunidade de passar uma semana no Senado Federal e vivenciar de perto o ambiente legislativo.

O texto deve ser produzido em sala de aula, sob a orientação de um professor ou orientador de qualquer disciplina, ter entre 20 e 30 linhas e ser escrito em folha comum, seguindo as diretrizes do Guia de Redação 2025, disponível no site do Senado (acesse aqui).

Como participar

Podem inscrever-se alunos regularmente matriculados em qualquer modalidade do ensino médio da rede pública, com até 19 anos completos até 31 de dezembro deste ano. A escola deverá escolher a melhor redação e enviar para a sua Coordenação Regional de Ensino dentro do prazo. O texto escolhido deverá ser transcrito na folha de redação oficial do concurso e encaminhado à Coordenação Regional junto da ficha de inscrição.

As coordenações vão selecionar, por meio de comissão, a redação representante da respectiva regional de ensino e enviá-la para a Diretoria de Ensino Médio da Secretaria de Educação do DF. A partir daí, será formada uma comissão julgadora para escolher as três redações a serem encaminhadas ao Senado.

A comissão julgadora do Senado escolherá a redação do Jovem Senador 2025 de cada estado e do Distrito Federal em 13 de junho, mesmo mês em que, no dia 27, será feito o anúncio dos vencedores.

O programa Jovem Senador tem como objetivo incentivar a reflexão dos estudantes sobre política, democracia e cidadania, além de proporcionar o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro. Durante o evento, os jovens senadores vão conhecer o funcionamento do processo legislativo, debater propostas e elaborar sugestões que poderão tornar-se projetos de lei.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF e da Agência Brasília