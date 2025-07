Instituto Rui Barbosa, que atua com tribunais de contas do país, inaugura nova sede em Brasília Inauguração está prevista para o dia 31 desse mês e contará com a presença do jornalista Lira Neto Brasília|Do R7, em Brasília 22/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h54 ) twitter

O Instituto Rui Barbosa (IRB) foi criado em 1973

O Instituto Rui Barbosa, entidade que trabalha juntamente aos tribunais de contas em todo o Brasil, vai inaugurar sua nova sede em Brasília no dia 31 de julho, às 16h30, no Auditório do Condomínio ION.

A cerimônia contará com uma palestra do jornalista e escritor Lira Neto, conhecido por mais de 20 livros publicados, entre eles suas biografias e obras sobre a história do Brasil.

Segundo o instituto, a nova sede foi projetada com o objetivo de estimular a troca de conhecimento e a produção de conteúdo técnico e científico, aproximando ainda mais os tribunais de contas da sociedade.

