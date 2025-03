Integração das forças de segurança deve ser coordenada, diz Ibaneis Governador do DF reforçou que PEC da Segurança Pública não pode tirar autonomia e independência dos governadores Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 11h37 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h37 ) twitter

Ibaneis reforçou autonomia dos governadores Renato Alves/ Agência Brasília - 24.03.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se pronunciou nesta terça-feira (25) defendendo a integração das forças de segurança do Brasil de forma coordenada. A declaração foi dada ao comentar sobre a PEC da Segurança Pública na abertura do Fórum de Segurança Pública Pelo Brasil, que reúne governadores, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e outras autoridades.

“Essa integração tem que ser feita de forma coordenada, sem tirar a autonomia e independência dos governadores em relação a suas forças, mas dialogando com o poder público federal, porque o crime se tornou hoje transnacional, então precisamos dessa coordenação transnacional”, defendeu.

Ibaneis citou que quando assumiu o governo do DF as forças de segurança da capital do país não se comunicavam. “Era uma confusão. Mas a partir do momento que trabalhamos com a integração das forças de segurança tivemos redução em todos os índices de crimes. Isso mostra que somente com integração, com as forças preparadas, com boa remuneração e tecnologia, é que vamos resolver os problemas de segurança”, afirmou.

O governador ressaltou ainda a importância de se olhar para a polícia penal, devido a organização do crime dentro dos presídios. “Precisamos de um olhar para esse grupo para trazer segurança para a população. Hoje o meliante volta para casa antes do policial que o prendeu”, disse.

A expectativa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é que a PEC da Segurança Pública seja enviada até abril para o Congresso. O ministro explica que a PEC atua em eixos como: integração das polícias; criação de um fundo para custear a segurança no país; fortalecimento da polícia federal que passa a ter mais autonomia para investigar crimes ambientais; fortalecimento da PRF que também seria responsável por modais ferrovias e hidrovias; e a criação de ouvidorias e corregedorias autônomas; além do fortalecimento das guardas municipais que teriam caráter civil para não ter conflito com policiais militares.