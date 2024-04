Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas de atentado em Moscou

Alto contraste

Pelo menos 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas Pelo menos 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas (Reprodução/X/@RussianEmbassy)

O Ministério das Relações Exteriores declarou que não há brasileiros entre as vítimas do atentado a uma casa de espetáculos em Moscou, capital da Rússia, nesta sexta-feira (22). Em nota, o Itamaraty repudiou os atos e prestou solidariedade ao povo russo. Pelo menos 40 pessoas morreram, segundo as autoridades russas. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.

"Ao expressar condolências aos familiares das vítimas e o desejo de pronta recuperação aos feridos, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo da Rússia e reitera seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Não se tem notícia de nenhum cidadão brasileiro vítima do ataque. O plantão consular da Embaixada em Moscou permanece em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência", escreveu o ministério.

Pelo menos cinco homens mascarados e camuflados invadiram a casa de shows Crocus City Hall, localizada em Krasnogorsk, a 25km da capital Moscou, nesta sexta (22). Até o momento, foram confirmadas 40 mortes e mais de 100 feridos. O presidente russo, Vladimir Putin, foi "prontamente informado" do início do ataque, anunciou o canal oficial de notícias de Kremlin.

Além do ataque com armas de fogo, foram relatadas duas explosões no local, que levaram a um incêndio que abalou as estruturas do espaço de eventos e gerou risco de desabamento do telhado. Segundo a imprensa russa, mais de 50 ambulâncias foram enviadas ao local.

É o pior atentado terrorista na história do país, desde o Massacre de Beslan, em 2004, quando 344 pessoas, incluindo 186 crianças, morreram na ação das Forças Armadas contra militantes separatistas que faziam reféns em um prédio.