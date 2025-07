Lira diz que isenção do IR até R$ 5.000 pode não ter ‘tramitação muito fácil’ no plenário Deputado confirma que texto poderá passar por mudanças durante votação final, prevista para agosto Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 15h40 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h42 ) twitter

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da proposta para ampliar isenção do IR Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10.07.2025

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da proposta para isentar do IR (Imposto de Renda) quem recebe até R$ 5.000, celebrou a aprovação do projeto na comissão especial nesta quarta-feira (16), mas ponderou que a etapa não garante que o projeto terá uma “tramitação muito fácil” no plenário da Câmara.

“Eu não tenho nenhuma expectativa de que esse texto terá uma tramitação muito fácil no plenário. Porque aqui [na comissão especial] há um ambiente mais controlado”, afirmou a jornalistas após a votação.

Entre as previsões de debate no plenário estão as formas de compensação para bancar o benefício do IR, como a proposta de taxação dos super-ricos.

Deputados ligados ao centro e à oposição se colocam contra a cobrança de um novo imposto a quem recebe a partir de R$ 50 mil por mês, ou R$ 600 mil por ano. A alíquota pode alcançar até 10% para rendimentos iguais ou superiores a R$ 1,2 milhão por ano.

A isenção do IR, por sua vez, é bem recebida e não deve enfrentar resistência. A mudança foi proposta pelo governo e prevê que não haja mais cobrança do imposto para faixa de renda até R$5.000. O projeto também traz uma isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

Votação em agosto

Lira voltou a citar a previsão de que a análise final do texto, no plenário, fique para agosto. Para que posa valer a partir de janeiro de 2026, a proposta ainda depende de análise de senadores e precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o dia 30 de setembro.

