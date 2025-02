José Sarney, Renan Calheiros e Pacheco: relembre os presidentes do Senado Além de liderar a Casa, o presidente do Senado acumula a função de chefe do Congresso Nacional Brasília|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 02/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h33 ) twitter

Presidente do Senado também comanda o Congresso Nacional Jonas Pereira/Agência Senado - 24.05.2024

Após quatro anos, Davi Alcolumbre (União-AP) volta ao comando do Senado. Ele liderou a Casa entre 2019 e 2021, quando foi sucedido por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que o apoiou na campanha deste ano.

Ao longo da história, figuras importantes da política brasileira ocuparam a Presidência do Senado, como José Fragelli, o primeiro a assumir o cargo após a redemocratização, além de nomes como José Sarney e Renan Calheiros (confira todos os presidentes abaixo).

José Sarney (MDB), presidente da República entre 1985 e 1990, comandou o Senado em três períodos distintos: 1995-1997, 2003-2005 e 2009-2013. Durante sua gestão, teve grande influência na política nacional e foi peça-chave na articulação de pautas no Congresso.

Desde 1891, cinco políticos que comandaram o Senado ou a Câmara também assumiram a Presidência da República:

‌



Floriano Peixoto: presidente da República (1891-1894) e presidente do Senado (1891)

Prudente de Morais: presidente da República (1894-1898) e presidente do Senado (1891-1894)

João Goulart: presidente da República (1961-1964) e presidente do Senado (1956-1961)

José Sarney: presidente da República (1985-1990) e presidente do Senado (1995-1997, 2003-2005, 2009-2013)

Michel Temer: Presidente da República (2016-2018) e presidente da Câmara dos Deputados (1997-2001, 2009-2010)

A Presidência do Senado é um dos postos mais estratégicos da política brasileira. Além de liderar a Casa, o presidente acumula a função de chefe do Congresso Nacional, tendo o poder de definir quais projetos serão debatidos e votados. Ele também conduz sessões conjuntas do Congresso para tratar de vetos presidenciais e decidir sobre questões fundamentais, como estados de defesa e de sítio, intervenções federais e declarações de guerra.

Outro fator que torna o cargo altamente cobiçado é sua posição na linha sucessória da Presidência da República. O presidente do Senado é o terceiro na ordem de sucessão, ficando atrás apenas do vice-presidente e do presidente da Câmara dos Deputados.

Caso haja vacância no cargo de presidente da República nos dois últimos anos de mandato, ele pode ser o responsável por convocar novas eleições.

Veja a lista dos senadores que comandaram a Casa desde 1985:

Veja os senadores que comandaram a Casa desde 1985 Luce Costa/Arte R7