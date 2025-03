Justiça do DF condena mandante de duplo homicídio a 39 anos de prisão Crime foi vingança por uma tentativa de homicídio praticada por pessoas ligadas à vítima Brasília|Do R7, em Brasília 13/03/2025 - 10h33 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h19 ) twitter

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Divulgação/TJDFT - arquivo

A Justiça do Distrito Federal condenou Deyvid Moraes Silva pelo duplo homicídio triplamente qualificado contra um casal de jovens, Wellington Pereira e Krislany de Sousa Cardoso, e por corrupção de menores. A pena foi fixada em 39 anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado. Segundo as investigações, o homem foi o mandante do crime, cometido em busca de vingança por uma tentativa de homicídio, que teria sido supostamente praticada por pessoas ligadas a uma das vítimas.

A denúncia da promotoria apontou motivo torpe, em razão da vingança, e emprego de meio cruel, devido espancamento e brutalidades praticadas contra as vítimas antes da morte. A Justiça também avaliou que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os acusados se aproveitaram da amizade que tinham com Wellington e Krislany para enganá-los e levá-los para um local isolado.

Entenda o caso

O crime ocorreu na noite de 25 de setembro de 2020, por volta das 22h, em uma área rural de Planaltina, às margens da DF-430, próxima à Distribuidora de Água Mineral Itiquira. A mando de Deyvid, Frederico, acompanhado de um menor de idade, buscou seu amigo Wellington com o pretexto de irem a uma festa. No trajeto, a vítima pediu que sua esposa, Krislany, os acompanhasse. O percurso foi desviado e ambos foram levados a um local isolado, onde sofreram tortura e foram assassinados por Frederico com disparos de arma de fogo, espancamento e facadas. O casal deixou uma criança de três anos.

O julgamento de Frederico estava previsto para essa mesma sessão, mas não ocorreu porque ele desconstituiu o advogado, que se recusou a alinhar a linha de defesa com Deyvid. O advogado relatou que Frederico vem sofrendo ameaças pelo advogado ligado à Deyvid para se manter em silêncio sobre o caso. Diante da situação, o julgamento em relação ao executor Frederico foi suspenso para que o réu constitua nova defesa.

Com informações do Ministério Público do DF