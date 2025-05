Justiça do Rio desbloqueia contas do deputado Marcelo Crivella Justiça revogou parte de decisão liminar contra o deputado e determinou que processo seja colocado em sigilo Brasília|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil 23/05/2025 - 20h31 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h44 ) twitter

Crivella teve bens bloqueados por determinação da Justiça Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 29.4.2025

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta sexta-feira (23) o desbloqueio da conta bancária do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) para que ele possa ter acesso ao salário como parlamentar. A decisão foi do juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública do Rio Daniel Calafate.

Na semana passada, a 3ª Vara da Fazenda Pública de Justiça do Rio tinha determinado o bloqueio de até R$ 50,5 milhões em bens de Crivella, da ex-secretária municipal de Saúde do Rio Ana Beatriz Busch Araújo e do ex-subsecretário Ivo Remuszka Junior por improbidade administrativa e atos lesivos à administração.

A medida foi concedida em ação civil pública por causa de contratos firmados pela Prefeitura do Rio de Janeiro com a empresa China Meheco Corporation para reestruturação de hospitais e compra de equipamentos durante a pandemia de Covid-19. Crivella foi prefeito do Rio de Janeiro de 2017 a 2020.

Crivella recorreu da decisão para que o bloqueio dos bens fosse cancelado, e a defesa também pediu que, se o bloqueio fosse mantido, ao menos liberassem o dinheiro do salário dele.

O juiz Daniel Calafate manteve o bloqueio e explicou que essa decisão foi tomada de forma provisória apenas para proteger os bens até que o processo avance e se tenha uma análise mais completa. Ou seja, ainda não é uma decisão final.

No entanto, o juiz liberou Crivella a ter acesso ao salário porque esse dinheiro é considerado essencial para a sobrevivência dele, e a lei protege esse tipo de renda. Daniel Calafate determinou que a ordem seja cumprida imediatamente.

Além disso, o juiz colocou o processo em sigilo, pois há documentos sensíveis e informações bancárias e fiscais que precisam ser protegidas.

