Léo Santana, espetáculos de comédia e exposições animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja o que fazer em Brasília Arte/R7

O fim de semana está chegando repleto de atrações para você se divertir. O R7 preparou uma lista completa para você saber onde curtir no Distrito Federal. A agenda cultural da semana traz pagodinho do Léo Santana, espetáculos de comédia, atividades infantis e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (24).

Cantor traz pagode para Brasília Reprodução/Instagram @leosantana

Léo Sanatana

Com o seu mais novo projeto, o “PaGGodin”, o cantor Léo Santana se apresenta neste sábado (25) no Setor de Clubes Sul. Com mais de quatro horas de duração, o PaGGodin mistura pagode, swing baiano e muito samba, com a presença de convidados especiais.

Onde: Setor de Clubes Sul

‌



Quando: sábado (25)

Horário: 15h

‌



Valor: a partir de R$ 81

‌



Bandas se apresentam nesta sexta Divulgação/ Temporâneo

Temporâneo

A segunda temporada do Temporâneo chega a Brasília com uma noite cheia de atrações. Nesta sexta (24), as bandas Lavi e MDO Rock, e o Dj Flávio Fatboy, se apresentarão no espaço. Além de curtir a música, o público poderá disfrutar de uma vista à beira lago e uma experiência gastronômica.

Onde: AABB- Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira (24)

Horário: 19h30

Valor: a partir de R$ 40

Espetáculos acontecem neste fim de semana Reprodução/ Instagram @setebelos e @g7comedia

Missão Improviso

A Cia de Comédia Setebelos apresenta o espetáculo “Missão Improviso” neste sábado (25). No teatro, o público lança os desafios mais impossíveis e os atores se desdobram para cumpri-los da maneira mais engraçada possível. A classificação é de 12 anos.

Onde: Aplausos Clube de Comédia

Quando: sábado (25)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 25

Manual de sobrevivência ao casamento

A Cia de Comédia G7 traz a Brasília um dos seus maiores sucessos, o “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, a partir deste sábado (25). Por meio de um manual de regras para a boa convivência no casamento, o grupo conta a história de duas pessoas que se amam e sofrem as consequências dos conflitos da vida de casal. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro La Salle - 906 sul

Quando: sábado (25)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40

Reino Encantado

Brasília recebe o Reino Encantado, uma experiência que une teatro e gastronomia, de 17 de janeiro a 17 de maio. A atração é voltada para o público infantil, que promete transportar crianças para uma aventura mágica. Serão quatro sessões diárias, em que os convidados serão envolvidos em um espetáculo teatral.

Onde: 202 Sul

Quando: 17/1 a 17/5

Horário: De sexta a domingo, com até quatro sessões diárias

Valor: a partir de R$ 50

Atrações ficam até fevereiro Divulgação/ Telmo Ximenes

London Jump

O Pátio Brasil Shopping promoverá uma experiência inédita com a atração “London Jump” até 16 de março. A criançada poderá participar de atividades recreativas como camas elásticas, escorregadores e piscina de bolinhas. A atração é voltada para o público infantil e restrita a participantes com até 15 anos e peso de 80kg nos trampolins.

Onde: Praça Central - Pátio Brasil

Quando: até 16 de março

Horário: segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h

Valor: R$ 50 (30 minutos) R$ 70 (60 minutos) e R$ 180 (tempo livre)

LadyBug e Ghostforce

Para animar as férias escolares, o Brasília Shopping transformou um espaço no universo da LadyBug e Ghostforce. As crianças poderão se divertir em sessões de 30 minutos, com atividades que exploram os dois espaços temáticos.

Onde: Brasília Shopping

Quando: Até 16 de fevereiro de 2025

Horário: domingo a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados, das 10h às 22h

Valor: a partir de R$ 20

Exposição é gratuita Dovulgação/CCBB

Nise: A revolução pelo afeto

O CCBB Brasília está com a exposição “Nise: A revolução pelo afeto” em homenagem a Nise da Silveira, uma médica e cientista brasileira que revolucionou o campo da saúde mental ao colocar o afeto como protagonista. A mostra celebra a dimensão vanguardista e criativa da cientista.

Onde: CCBB

Quando: terça-feira a domingo

Horário: 9h às 21h (entrada nas galerias até 20h40)

Valor: gratuito (mediante retirada de ingresso)

Quem vê look não vê corre

O IFB (Instituto Federal de Brasília) inaugura, no JK Espaço Arte, a exposição “Quem vê look não vê corre” neste fim de semana. A mostra apresenta os TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) dos alunos de Tecnologia em Design de Moda. A exposição é gratuita e estará aberta até 31 de janeiro de 2025.

Onde: Piso S1 do JK Shopping

Quando: até 31 de janeiro

Horário: segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h

Valor: gratuito

Labirinto

A Caixa Cultural Brasília recebe a exposição “Labirinto”, do artista André Severo. A mostra reúne imagens coletadas pelo artista há cerca de duas décadas e reelaboradas entre os anos pandêmicos de 2020 e 2021. A instalação fica em cartaz até fevereiro de 2025, com entrada franca.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: até fevereiro de 2025

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: gratuito

Auto Parque

Os fãs de carros antigos e motos poderão aproveitar o “Auto Parque” , que ocorre entre os dias 24 e 26 de janeiro, no Pavilhão do Parque da Cidade. O evento promete reunir super máquinas, carros antigos, customizados e motos em um encontro para confraternização e troca de experiência. A entrada é gratuita.

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Quando: sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26)

Horário: 17h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles