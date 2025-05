Lewandowski: Governo age contra facções na política, mas partidos devem filtrar candidatos Segundo o ministro, todas as autoridades de segurança pública estão atentas e agem de forma coordenada Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 13h53 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h54 ) twitter

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirma que é dever dos partidos filtrar candidaturas suspeitas Robson Alves/MJSP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta segunda-feira (19) que o governo federal atua contra a infiltração de facções criminosas na política, especialmente nas eleições. Segundo ele, todas as autoridades de segurança pública estão atentas e agem de forma coordenada para investigar as ocorrências.

“Nas últimas eleições municipais, nós identificamos esse fenômeno: algumas facções criminosas tentando lançar candidatos a vereador e até prefeito. Além de fazer todo o trabalho de triagem e investigação por meio da Polícia Federal, fizemos um trabalho bastante coordenado com a Justiça Eleitoral, sobretudo com o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] e com os TREs [Tribunais Regionais Eleitorais]”, disse.

Lewandowski afirmou também que conversou com líderes dos partidos políticos para reforçar que é obrigação deles fazer a triagem dos candidatos antes de lançá-los para um cargo público e barrar ações suspeitas.

“Partido político tem que saber se está lançando alguém ligado a uma facção criminosa ou alguém que pertence à sociedade e seja um cidadão ou cidadã de bem”, pontuou o ministro.

Prisão de membro ligado ao PCC

Durante a coletiva, o ministro comentou também a infiltração de criminosos na política, após falar sobre a prisão de Marcos Roberto de Almeida, apontado como operador do PCC (Primeiro Comando da Capital). Lewandowski considerou a condenação como uma “vitória contra o crime organizado”.

Tuta, como era conhecido, foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele estava foragido da Justiça brasileira desde 2020 e seu nome estava na Lista Vermelha da Interpol.

Ele foi detido em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pela Força Especial de Luta Contra o Crime Organizado.

O criminoso foi transferido para o Brasil e agora está alojado na Penitenciária Federal de Brasília.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

