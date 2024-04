Lu Alckmin lança livro infantil ‘ABC dos Coelhinhos’, em Brasília

Brasília |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

Lu Alckmin lança livro infantil 'ABC dos Coelhinhos' (Victoria Lacerda/R7 - 23/04/2024)

A segunda-dama Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) , lançou nesta terça-feira (23) seu primeiro livro infantil, em um evento acompanhado de sessão de autógrafos na Biblioteca Nacional de Brasília . Em “ABC dos Coelhinhos”, a autora, que desenhou as gravuras, propõe que as crianças conheçam o alfabeto e aprendam bons comportamentos relacionados à respectiva letra.

Segundo Lu Alckmin, a publicação tem como objetivo proporcionar momentos em que, por meio da contação de histórias, as crianças poderão dar seus primeiros passos na leitura, aprendendo o alfabeto e as lições de vida contidas em cada página, a cada letra apresentada (veja no vídeo abaixo).

“Na letra D, encontramos a mensagem de que ‘divertido é brincar, depois guardar e cuidar’. Já na letra F, representando ‘fé', aprendemos que ‘independentemente da religião, sempre há motivos para agradecer’. Para além das histórias, Lu Alckmin, ao criar os desenhos que acompanham o livro, busca transmitir mensagens positivas que conduzem à felicidade, baseadas em experiências pessoais com familiares e pessoas especiais com quem conviveu ao longo da vida.

“Eu sou de uma família muito numerosa, e a minha mãe sempre lia para nós. Eu sempre amei a leitura e acho que é importante para crianças, porque uma criança leitora será um adulto leitor”. (Lu Alckmin, escritora e segunda-dama)

Além do público em geral, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama, Janja, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino e Cármen Lúcia e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Quando questionado sobre sua parte preferida do livro de sua esposa, Geraldo Alckmin destacou o aspecto educativo. “Eu diria que é a parte educativa, sabe? Sempre trazendo uma mensagem valiosa para as crianças, sobre educação, saber ouvir, pedir licença, pedir desculpas. Acredito que tem uma parte muito significativa, que é essencial para unir a família por meio da leitura”, afirmou (veja no vídeo acima).