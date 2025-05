Lula chega a Pequim, na China, para Celac e encontro com Xi Jinping No país, presidente deve assinar 16 acordos com e participar da Celac; Brasil negocia 32 atos que também podem ser assinados, segundo o Itamaraty Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 10/05/2025 - 14h33 ) twitter

Lula chegou no começo da tarde na China, horário de Brasília Ricardo Stuckert / Presidência da República - 10.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, no começo da tarde deste sábado (10) — no horário de Brasília —, a Pequim, na China, para cumprimento de agenda oficial e reunião bilateral com o presidente do gigante asiático. Lula tem agenda a partir de segunda-feira (12) quando deve participar do encerramento do seminário empresarial China-Brasil. Já na terça-feira (13) ele fará um discurso na abertura do IV Fórum China-Celac.

Na tarde do mesmo dia, Lula deve se reunir com o presidente da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji; o primeiro-ministro da China, Li Qiang; e o presidente da China, Xi Jinping. Ainda, é esperada uma cerimônia de assinatura de pelo menos 16 acordos, sendo que outros 32 atos estão em negociação com o governo chinês.

Em seguida, Lula deve fazer declaração conjunta à imprensa e depois retornar ao Brasil.

Lula deixou a Rússia na manhã deste sábado, depois de fazer diversas declarações à imprensa, em Moscou. Na ocasião, Lula falou sobre as fraudes do INSS, sobre paz na Ucrânia e relações comerciais do Brasil com o mundo.

Assalto a aposentados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (10), durante coletiva de imprensa, que a fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi um “assalto” ao bolso dos aposentados. Segundo ele, o governo adotará todas as medidas necessárias para punir os responsáveis.

“O que eu acho mais grave é que não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado, quando alguém pediu para descontar do salário dele”, declarou.

O petista concluiu que se tratou de “um assalto aos aposentados e pensionistas deste país”. “Eles não foram ao cofre do INSS, eles foram ao bolso do povo, e é isso que nos deixa mais revoltados”, continuou.

Lula também afirmou que as fraudes tiveram início em 2019, relacionando o caso ao governo Bolsonaro, mas sem o citar.

“Nós resolvemos desmontar uma quadrilha criada em 2019. É importante saber disso. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem quem era ministro da Previdência em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar”, disse.

O chefe do Palácio do Planalto explicou que as entidades e associações responsáveis pelas fraudes terão seus bens congelados. “Vamos usar esses bens para ressarcir o dinheiro das pessoas que foram enganadas. E, se havia alguém do governo passado envolvido nisso, [vamos descobrir]. É isso que vamos fazer”, prometeu.

“E eu não tenho pressa. O que eu quero é que a gente consiga apurar e apresentar ao povo brasileiro a verdade — e somente a verdade — porque eu não estou atrás de show pirotécnico. Eu estou atrás de apurar a verdade, [saber] quem foi que assaltou o bolso dos aposentados e pensionistas brasileiros”, afirmou.

Lula explicou ainda que é necessário identificar o número de pessoas prejudicadas pela fraude. “Vamos apurar com muita seriedade. Tanto a CGU (Controladoria-Geral da União) quanto a Polícia Federal vão a fundo na investigação [desse caso], para chegar ao coração da quadrilha”, garantiu.

