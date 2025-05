Lula reforça pedido de fortalecimento da ONU e Brasil como membro permanente Declarações do presidente foram feitas em coletiva de imprensa em Moscou, na Rússia, onde participou de reunião bilateral com Putin Brasília|Luiz Fara Monteiro, da RECORD, em Moscou, e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 10/05/2025 - 09h02 (Atualizado em 10/05/2025 - 10h28 ) twitter

Lula citou enfraquecimento da ONU nos últimos anos Ricardo Stuckert / PR - 10.05.2025

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender o fortalecimento da ONU (Organização das Nações Unidas) e a participação do Brasil como membro permanente. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa, neste sábado (10), em Moscou, na Rússia, onde o presidente está desde quarta-feira (7).

“O Brasil continua defendendo o fortalecimento da ONU e a renovação do Conselho de Segurança da ONU com a entrada de novos países. É por isso que o Brasil quer participar como membro permanente. É por isso que o Brasil acha que a Índia tem que estar presente, a Alemanha tem que estar presente, o Japão tem que estar presente, sabe, vários países africanos têm que estar presente, outros países latino-americanos têm que estar presente”, defendeu Lula ao comentar os conflitos entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas.

Lula citou, por exemplo, que a ONU em 1948 teve força para criar o Estado de Israel, mas agora “não tem força sequer para manter paz no terreno em que estão morando os palestinos”.

A reivindicação do Brasil por uma cadeira permanente é feita há anos. O privilégio é restrito a apenas cinco países-membros do órgão.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros, cinco deles permanentes e dez rotativos. Os membros rotativos são escolhidos pela Assembleia-Geral para mandatos de dois anos, vedada a reeleição imediata. Apesar de terem como principal dever a contribuição para a manutenção da paz e da segurança internacional, esses países não têm poder de veto sobre as decisões do conselho. Ocupar um assento permanente, portanto, é sinal de prestígio e importância geopolítica.

