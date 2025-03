Lula comenta título do Corinthians: ‘Finalmente volta a ser campeão’, diz presidente Após vencer o primeiro jogo na casa do rival, Timão segura o Verdão em casa com o empate em 0 a 0 Brasília|Do R7 28/03/2025 - 09h52 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h54 ) twitter

Lula comemora vitória do Corinthians Reprodução/Redes Sociais Lula - 28.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesta sexta-feira (28) para comentar a vitória do Corinthians contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Após vencer o primeiro jogo na casa do rival, o Timão segurou o Verdão com o empate em 0 a 0.

“Olha, finalmente eu posso dizer para a torcida do Corinthians: é nós, é nós que somos campeões. Felicidades para o Corinthians e felicidade para os corintianos do Brasil inteiro. Depois de muito sofrimento, a gente finalmente volta a ser campeão”, disse Lula.

Na decisão do Paulistão 2025, o campeão foi o Corinthians. Embora aplicado na defesa, o time não conseguia colocar a bola no chão e trabalhar as jogadas pelo meio. A criação do Palmeiras era inoperante, com o meio de campo previsível e chegadas ao ataque apenas com lançamentos.

No entanto, próximo ao fim do jogo, os nervos subiram: um pênalti desperdiçado, expulsão e confusão generalizada não foram suficientes para alterar o placar. E com o empate em 0 a 0, o Corinthians sagrou-se campeão paulista (venceu o primeiro jogo por 1 a 0) e impediu o tetra inédito do Palmeiras.