Lula decreta luto oficial de três dias por morte de Silvio Santos Apresentador e dono do SBT morreu neste sábado, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia Brasília|Do R7, em Brasília 17/08/2024 - 16h09 (Atualizado em 17/08/2024 - 16h24 ) ‌



Silvio Santos morreu neste sábado (17) Reprodução/Instagram/@sbt

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias pela morte do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, neste sábado (17). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor hoje. Nas redes sociais, Lula lamentou a morte de Silvio Santos e afirmou que “foi a maior personalidade da história da televisão brasileira”.

“Será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras”, disse Lula. O presidente prestou, ainda, solidariedade aos familiares e amigos do apresentador.

Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país.



Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede… pic.twitter.com/mkqiOQGDcG — Lula (@LulaOficial) August 17, 2024

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos. O Hospital Israelita Albert Einstein informou que a morte foi causada por broncopneumonia, causada pela infecção por H1N1.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz o comunicado divulgado pelo SBT.

Em nota, a família do empresário informou que o funeral será restrito aos familiares. “Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer”, informa o texto.

Silvio Santos foi internado no dia 16 de julho no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, quando foi diagnosticado com H1N1. Durante o período de internação, ele passou por uma série de exames e estava sob cuidados intensivos em virtude da idade.

O apresentador chegou a se recuperar e recebeu alta no último dia 20 de julho, porém teve de voltar ao hospital cerca de 10 dias depois, a princípio, para realização de exames de imagem. O comunicador teve uma piora no quadro de saúde e não resistiu.

Silvio Santos estava fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o último programa no SBT, em setembro de 2022. O apresentador não teve uma despedida oficial, nem anunciou a aposentadoria publicamente. Silvio já tinha diminuído o ritmo na época da pandemia de Covid-19 e, aos poucos, foi parando com as gravações, até deixar de aparecer nas telinhas.

Quem passou a ocupar o lugar do comunicador foi Patricia Abravanel, uma das filhas mais conhecidas dele. Entre uma participação e outra, a herdeira virou titular do programa do pai, e Silvio Santos nunca mais voltou.

Nos bastidores, o apresentador também já não participava mais das decisões mais importantes da emissora. Ele deixou a responsabilidade nas mãos da filha número três, Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora. Foi ela, inclusive, que promoveu a mudança na grade da programação do SBT, no início de 2024.