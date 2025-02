Lula diz estar recuperado após cirurgia: ‘Lulinha está 100% curado da cabeça’ Lula relembrou ainda o acidente doméstico que sofreu em outubro do ano passado, quando caiu no banheiro Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/02/2025 - 13h41 (Atualizado em 22/02/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boletim médico diz que todos os exames feitos por Lula ‘estão dentro da normalidade’ Ricardo Stuckert/PR - 20.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (22) que está completamente recuperado após a cirurgia para drenagem de um hematoma cerebral realizada em dezembro de 2024. Durante evento em comemoração aos 45 anos do PT, no Rio de Janeiro, ele disse que sua saúde está em excelente estado.

“Lulinha está 100% curado da cabeça. Cabeça nova, cabeça limpa”, declarou Lula. O presidente também contou que passou por uma bateria de exames na sexta-feira (21) e ironizou sua disposição (leia abaixo).

“Eu acho que vai ser muito difícil um jovem de 40 anos ter a saúde e a qualidade da saúde que eu tenho”, disse.

Lula relembrou ainda o acidente doméstico que sofreu em outubro do ano passado, quando caiu no banheiro da residência oficial e bateu a nuca. O impacto causou um sangramento entre o cérebro e a membrana meninge, o que levou à necessidade de uma cirurgia de emergência dois meses depois.

‌



“Os médicos chegaram a dizer que eu poderia ter entrado em coma”, comentou o presidente, classificando o episódio como um dos momentos mais delicados de sua vida.

O evento no Píer Mauá, no centro do Rio de Janeiro, reuniu militantes e lideranças petistas para celebrar os 45 anos do partido. As atividades começaram na sexta-feira (21), com palestras, exposições e apresentações culturais.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Exames de rotina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por exames de rotina na noite da última quinta-feira (20) em um hospital particular em São Paulo. De acordo com o boletim médico, “todos os exames realizados estão dentro da normalidade”. O procedimento não tem relação com o acidente doméstico sofrido pelo chefe do Executivo no final do ano passado. Trata-se de exames de rotina, segundo o Palácio do Planalto.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 20/02/2025, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Bela Vista, em São Paulo, para realizar o check-up anual, programado para dezembro de 2024, que precisou ser adiado devido ao procedimento cirúrgico. Todos os exames realizados estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia de crânio para controle pósoperatório”, diz o boletim.

‌



“O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, acrescenta.

Como o R7 mostrou, Lula alterou a agenda e viajou à tarde para São Paulo. A viagem não estava programada inicialmente. O petista está bem, segundo a assessoria de imprensa, e o procedimento faz parte da rotina.

Médico pessoal de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho disse que o presidente está “ótimo” e que os resultados de uma nova bateria de exames estavam dentro da normalidade. “Ele fez uma checagem completa, com tomografia e ressonância”, destacou.

No início de dezembro, Lula passou por uma cirurgia no Sírio-Libanês para drenar uma hemorragia no cérebro, decorrente da batida na cabeça que sofreu ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada. “Não há nenhuma sequela do acidente. Está tudo excelente”, afirmou Kalil Filho na ocasião.