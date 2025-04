Mendonça nega pedido do Senado e mantém decisão que livra Deolane de ir à CPI das Bets Ministros da Segunda Turma analisam em plenário virtual se mantêm ou não decisão do ministro Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 14/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h45 ) twitter

Deolane Bezerra optou por não ir à CPI das Bets, em audiência prevista para a última quinta-feira Reprodução/Instagram

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para negar recurso do Senado contra decisão que liberou a influenciadora Deolane Bezerra a prestar depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets no Senado. O interrogatório dela estava previsto para a última quinta-feira (10).

Ministros da Segunda Turma analisam em plenário virtual se mantêm ou não decisão do ministro sobre a ida de Deolane. O julgamento ocorre entre 11h de 14/04 e 23h59 de 15/04. Nas redes sociais, a influenciadora fez uma publicação dizendo que não iria comparecer à CPI para não fazer papel “de boba da corte”.

A decisão foi tomada por meio da concessão de um habeas corpus apresentado pela defesa da investigada. Segundo o entendimento de André Mendonça, Deolane não é obrigada a comparecer nem pode ser punida por ausência.

CPI das Bets

A influenciadora é um dos nomes citados na CPI que investiga irregularidades envolvendo casas de apostas esportivas no Brasil. Deolane foi convocada para comparecer o colegiado. Dessa forma, a presença dela seria obrigatória.

‌



O nome de Deolane veio à tona após a comissão ampliar a investigação sobre celebridades que promoveram plataformas de apostas online, algumas delas operando sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A CPI tem convocado uma série de influenciadores e empresários ligados ao setor de apostas, e já recomendou à Justiça o bloqueio de contas bancárias e perfis digitais de investigados que teriam lucrado com a promoção de plataformas irregulares.

‌



Pedido de convocação

Autor da convocação, o senador Izalci Lucas (PL-DF), alega que a presença de Deolane é “crucial para entender as conexões entre influenciadores e esquemas ilícitos no mercado de apostas”.

