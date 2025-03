Lula indica Verônica Abdalla Sterman para ministra do Superior Tribunal Militar Indicada precisa ser sabatinada e ter o nome aprovado pelos senadores para assumir cargo no tribunal Brasília|Do R7, em Brasília 08/03/2025 - 11h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h46 ) twitter

Indicada por Lula passará por sabatina no Senado Wilton Junior/Estadão Conteúdo/30.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado neste sábado (8) a indicação da advogada Verônica Abdalla Sterman para exercer o cargo de ministra do STM (Superior Tribunal Militar). A indicação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ela ainda precisa ser sabatinada e ter o nome aprovado pelos senadores para assumir cargo no tribunal.

Caso tenha o nome aprovado, Verônica vai ocupar vaga destinada à advocacia, decorrente da aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira, a partir de 10 de abril de 2025.

Atualmente, o STM tem apenas uma ministra mulher entre os 15 integrantes civis e militares, Maria Elizabeth Rocha. Nomeada pelo presidente Lula em 2007, ela tomará posse na próxima quarta-feira (12), em solenidade na recém-inaugurada Sala Martins Pena, do Teatro Nacional de Brasília.

Publicada no Dia Internacional da Mulher, a nomeação de Verônica Sterman ocorre em meio a pressões sobre Lula para ampliar a presença feminina em cargos de destaque no setor público.

Quem é

Segundo o perfil de Verônica em uma rede social profissional, ela é mestra em direito pela USP (Universidade de São Paulo) e tem especialização em direito penal econômico pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Verônica também é sócia proprietária de um escritório de advocacia especializado em direito penal e direito penal empresarial.