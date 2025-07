Lula rebate Trump: ‘Ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, não xerife do mundo’ Em entrevista à RECORD, presidente diz que ‘aqui no Brasil, quem manda somos nós, brasileiros’ Brasília|Christina Lemos, da RECORD, e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

O presidente Lula em entrevista à RECORD Ricardo Stuckert / PR - 10.7.2025

Em resposta à tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (10) em entrevista exclusiva à jornalista Christina Lemos, do Jornal da RECORD, que o Brasil não aceitará imposições externas e que o norte-americano não foi eleito para ser “xerife do mundo”.

“O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo. Ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós, brasileiros.”

A declaração foi feita no contexto da crescente tensão entre os dois países, após Trump divulgar uma carta criticando o governo Lula e anunciando sanções comerciais. Segundo o presidente norte-americano, a tarifa seria uma retaliação ao suposto “tratamento injusto” dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e às empresas de tecnologia norte-americanas.

Lula classificou a atitude como inaceitável e reforçou que o Brasil tomará medidas com base na Lei da Reciprocidade. “O que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade, que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que, primeiro, nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós, nós vamos cobrar 50 deles.”

Além disso, Lula criticou o tom da carta divulgada por Trump e disse que o documento demonstra profundo desconhecimento sobre a realidade econômica entre os dois países. Segundo o petista, o Brasil mantém há 16 anos um déficit na balança comercial com os Estados Unidos — o que contradiz a narrativa de que os norte-americanos estariam em desvantagem.

“Ele alega que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil, mas isso não é verdade. Em 2023, exportamos US$ 40 bilhões e importamos US$ 47 bilhões dos EUA. Tivemos um déficit de US$ 7 bilhões. E, se somarmos os últimos 15 anos, o Brasil acumulou um déficit de US$ 410 bilhões com os americanos. Será que ninguém do Tesouro explicou isso para ele antes de ele escrever aquela carta absurda?”, questionou Lula.

“O Brasil é um país que se o presidente Trump conhecesse um pouquinho, ele teria mais respeito. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos, uma relação diplomática, virtuosa, de benefício para ambos os lados”, acrescentou.

Entenda

O confronto entre Lula e Trump levou o norte-americano a anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com início previsto para 1º de agosto.

Adversários ideológicos, os dois chefes de Estado reacenderam a tensão após recentes episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Brics, realizada no Brasil.

Na quarta-feira (9), Trump enviou uma carta a Lula informando a medida. Segundo o presidente norte-americano, trata-se de resposta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas dos Estados Unidos e ao tratamento dado a Bolsonaro.

Ainda na quarta, o governo avisou que vai devolver a carta. A embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária de Europa e América do Norte, comunicou ao encarregado de negócios Gabriel Escobar, chefe da embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que Lula não receberia a carta, divulgada informalmente por Trump na rede Truth Social.

De todo modo, antes disso, Lula publicou em uma rede social que “qualquer elevação de tarifas de forma unilateral será enfrentada conforme estabelece a Lei da Reciprocidade Econômica”.

”Soberania, respeito e defesa dos interesses do povo brasileiro orientam nossa política externa”, afirmou o presidente.

