Lula regulariza assentamento e 169 terrenos de agricultores em Tocantins nesta sexta Presidente também assina acordo de cooperação técnica com o estado; cerimônia acontece em Araguatins Brasília|Do R7, em Brasília 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 )

Lula participa de evento em Tocantins nesta sexta Claudio Kbene/ PR - 25.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega nesta sexta-feira (27) 169 títulos de regularização fundiária para famílias de agricultores do Tocantins e assina acordo de cooperação com o estado. A cerimônia de entrega dos títulos acontece em Araguatins, na orla do Rio Araguaia.

Segundo informações do governo tocantinense, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no âmbito do programa Imóvel da Gente, vai doar terrenos para a Universidade Federal de Tocantins, para o Instituto Federal do Tocantins, para o Tribunal Regional Eleitoral, para a Secretaria Nacional de Aquicultura e para as prefeituras de Guaraí, Porto Nacional, Gurupi e São Bento do Tocantins.

Pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com o programa Terra da Gente, serão entregues os 169 títulos de regularização fundiária para as famílias de agricultores de 24 municípios tocantinenses.

Também serão entregues 17 títulos de propriedade a assentados do Projeto de Assentamento São João, além de contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário para 18 famílias, bem como créditos de instalação na modalidade Fomento Mulher, que promove a autonomia produtiva de mulheres rurais.

Com o governo do estado, Lula também assina um termo de cooperação técnica que pretende tornar o processo de regularização fundiária mais ágil e transparente, com o compartilhamento de informações e dados entre as instituições envolvidas.

No estado tocantinense, existem cerca de 1,9 milhão de hectares de terras públicas pertencentes à União, com destaque para áreas que apresentam conflitos fundiários rurais, especialmente na região do Bico do Papagaio.

