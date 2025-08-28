‘Lulinha paz e amor’ estará pronto para conversar quando Trump quiser, diz presidente Em entrevista exclusiva à RECORD, Lula voltou a defender a abertura de novos mercados e afirmou que maior prejuízo das tarifas será para o povo americano Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula se mostrou disposto a dialogar com Trump, afirmando que "Lula paz e amor" estará pronto quando o presidente americano quiser conversar.

O presidente brasileiro criticou as tarifas de 50% impostas pelos EUA, ressaltando que o maior prejuízo será para o povo americano.

Lula destacou que o Brasil deve buscar novos mercados e não se deixar intimidar, enfatizando a importância de negociar de forma digna.

Além das tarifas, Lula defendeu as conquistas do seu governo e respondeu a críticas de Roma Zema sobre o comércio com os Estados Unidos e a China. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula concedeu nesta quinta-feira entrevista exclusiva a Record Ricardo Stuckert / PR - 28.08.2025

Em entrevista exclusiva à RECORD, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a disponibilidade de diálogo sobre o tarifaço. “O Lulinha paz e amor” estará pronto para conversar quando o presidente Donald Trump quiser, disse nesta quinta-feira (28). A declaração foi dada em meio a análise do presidente sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, ocasião em que o chefe do Palácio do Planalto repetiu que Trump não quer conversar e ponderou: “Não pense que o Lula vai ficar mendigando”.

Na entrevista, Lula também reforçou que o maior prejuízo do tarifaço será para o povo americano, que vai pagar mais caro pelos produtos.

“Eu não sou de ficar chorando o leite derramado. Tomamos a atitude e colocamos R$ 30 bilhões a disposição das empresas exportadoras que vão ter problema [com o tarifaço, dentro do Plano Brasil Soberano]. Queremos defender o nosso trabalhador e o nosso empresário. Mas, ao mesmo tempo, temos que levar em conta que precisamos procurar novos mercados”, afirmou.

Lula acrescentou: “Esse prejuízo que a gente está achando que vai ser para nós, vai ser para o povo americano. Quem está pagando mais caro é o povo americano. Quem vai pagar o café mais caro, a máquina mais cara… E isso vai incidir sobre a inflação americana. Quero saber até quando o Trump vai segurar isso”.

‌



O petista defendeu que o Brasil não pode ficar com complexo de vira-lata e afirmou ter aprendido a andar de cabeça erguida diante de um “presidente americano se acha dono do planeta”. O petista acrescentou que um “homem que anda de cabeça erguida, que tem dignidade e se respeita, não rasteja diante de outro homem”.

“No dia que Trump quiser conversar, eu estarei pronto, mas nem carta para mim ele mandou. Ele publicou a carta na internet dele e eu fiquei sabendo pela imprensa. Eu mandei uma carta para ele, convidando-o para a COP30, uma carta civilizada como um presidente deve mandar”, afirmou.

‌



Outros temas

Além de comentar o tarifaço, Lula também falou sobre as conquistas do governo brasileiro, recém-saída do Mapa da Fome e teceu críticas ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Em relação às tarifas de Trump, por exemplo, Lula rebateu declaração do mineiro dizendo que a culpa das tarifas é por Lula ser do Brics e não telefonar para Trump.

“Eu sei que o Zema disse isso. Se ele não fosse tão ignorante ele iria saber que o nosso comércio com a China é simplesmente o dobro do que o nosso comércio com os Estados Unidos. Deveria saber. São R$ 160 bilhões contra R$ 80 bilhões. E com a China somos superavitários em mais de R$ 30 bilhões”, declarou.

‌



A entrevista completa do presidente faz parte do Balanço Geral de Minas Gerais, transmitido nesta quinta-feira (28), em três blocos.

Perguntas e Respostas

O que Lula disse sobre a possibilidade de conversar com Donald Trump?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, quando Donald Trump quiser conversar, “o Lula paz e amor” estará pronto. Essa declaração foi feita em uma análise sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Qual é a opinião de Lula sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos?

Lula destacou que o maior prejuízo das tarifas será para o povo americano, que pagará mais caro pelos produtos. Ele mencionou que tomou medidas para apoiar as empresas exportadoras afetadas, disponibilizando R$ 30 bilhões dentro do Plano Brasil Soberano.

Como Lula se posiciona em relação à negociação com os Estados Unidos?

O presidente afirmou que o Brasil não deve ter um complexo de inferioridade e que ele está disposto a negociar. No entanto, ele criticou a falta de interesse dos americanos em dialogar, mencionando que possui ministros qualificados prontos para as negociações.

O que Lula disse sobre a comunicação com Trump?

Lula comentou que não recebeu nenhuma carta de Trump, apenas soube de uma carta publicada na internet. Ele enviou uma carta ao presidente americano convidando-o para a COP30, ressaltando que está pronto para conversar, mas não irá mendigar por isso.

Quais críticas Lula fez em relação ao governador de Minas Gerais?

Lula criticou o governador Romeu Zema, afirmando que ele deveria saber que o comércio do Brasil com a China é o dobro do comércio com os Estados Unidos. Ele destacou que o Brasil tem um superávit significativo nas transações com a China.

Onde será divulgada a entrevista completa de Lula?

A entrevista completa do presidente será divulgada no Balanço Geral de Minas Gerais, em três blocos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp