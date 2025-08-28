MG: Lula revela ter sondado Pacheco para disputar governo e descarta privatização da Cemig Presidente concedeu entrevista exclusiva à RECORD nesta quinta-feira; nas declarações, Lula chamou Zema de ‘falso humilde’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 13h11 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula critica o governador Romeu Zema, chamando-o de "falso humilde" e afirmando que MG merece um governador melhor.

O presidente defendeu o ex-governador Fernando Pimentel contra as críticas de Zema e destacou a importância do pagamento da dívida pública do estado.

Lula anunciou que sondou o senador Rodrigo Pacheco para uma possível candidatura ao governo de Minas em 2026.

Apesar das críticas, Lula garantiu que a relação conturbada com Zema não impactará as negociações sobre a dívida de Minas com o governo federal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula criticou o governador Romeu Zema Ricardo Stuckert / PR - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista exclusiva à RECORD, ter sondado o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, para disputar o governo do estado mineiro no ano que vem. “Pacheco é a figura pública de Minas Gerais mais respeitada de Minas Gerias, por isso acho que ele está altamente qualificado para ser candidato”, disse, nesta quinta-feira (28).

Durante a entrevista, Lula opinou que o povo mineiro merecia um governo melhor e teceu críticas ao atual gestor local, Romeu Zema (Novo), opositor político de Lula (Leia mais abaixo).

Mesmo declarando as divergências políticas com Zema, Lula declarou que não faz “distinção a nenhum governador”, quando se trata das necessidades federativas e contextualizou com as negociações das dívidas dos estados, afastando a possibilidade de que a relação conturbada com o governador mineiro atrapalhe a negociação da dívida de Minas com o governo federal.

“Ele [Zema] não pode atrapalhar porque eu fiquei sabendo ontem que a Assembleia Legislativa já acompanhou o acordo que foi feito, graças ao companheiro Rodrigo Pacheco, e ele foi que articulou a possibilidade da gente fazer o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados)”, explicou. Atualmente, Minas tem uma dívida de R$ 165 bilhões com a União.

‌



Lula detalhou que o programa prevê um acordo de 30 anos de financiamento para os estados, com desconto dos juros da dívida. “O desconto dos juros da dívida é de 60%, que é quase R$ 3,6 bilhões anuais que o governador vai deixar de pagar para aplicar em políticas sociais. Todos os estados vão ter que investir esse dinheiro também em educação, para a gente ter mais escola integral, mais Pé-de-Meia, mais benefício para o povo que necessita”, destacou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Regionalmente, Lula também descartou a privatização da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), se a medida depender do governo federal. O Propag permite o uso de estatais como garantias ou ativos de compensação para quitação da dívida.

‌



Críticas a Zema

Na entrevista, Lula classificou Zema como “falso humilde” e afirmou que o governador “mente”.

Lula ainda rebateu um vídeo publicado pelo governador, que é pré-candidato à Presidência, em que ele comia uma banana com casca para criticar o preço dos alimentos e o governo federal. “Quando ele aparece nas redes dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical e comer um abacaxi com casca ou uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar do que a bobagem que ele tenta passar para o povo”, afirmou.

‌



Para o chefe do Palácio do Planalto, Zema tenta vender uma imagem que não condiz com o governo de Minas Gerais. Lula teceu elogios a culinária e a cultura do povo mineiro, disse que eles sabem fazer política, mas que Zema tenta “descaracterizar a honradez do povo de Minas Gerais nessa falta humildade, vendendo coisa que não tem”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O petista também defendeu o ex-governador do estado Fernando Pimentel (PT), alvo de críticas de Zema. “Ele [Zema] passou oito anos falando mal do Pimentel, oito anos, sem explicar a verdade, porque a verdade nua e crua é que o Pimentel, durante quatro anos de mandato, teve que pagar dívida com o governo federal. A dívida estava acumulada em R$ 191,7 bilhões e o Pimentel pagava ao governo federal”, explicou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

O que Lula disse sobre o governador Romeu Zema?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o povo mineiro merecia um governador melhor do que Romeu Zema e o classificou como “falso humilde”. Lula também destacou que sua relação conturbada com Zema não afetaria as negociações da dívida pública de Minas com o governo federal.

O que Lula pensa sobre a imagem que Zema tenta vender?

Lula acredita que Zema tenta vender uma imagem que não condiz com a realidade do governo de Minas Gerais. Ele elogiou a culinária e a cultura do povo mineiro, afirmando que Zema está “descaracterizando a honradez do povo de Minas Gerais”.

Como Lula defendeu o ex-governador Fernando Pimentel?

Lula defendeu Fernando Pimentel, que foi alvo de críticas de Zema, afirmando que Pimentel teve que pagar uma dívida acumulada de R$ 191,7 bilhões com o governo federal durante seu mandato.

O que Lula disse sobre a negociação da dívida de Minas com o governo federal?

Apesar das críticas a Zema, Lula descartou que a relação conturbada do governador atrapalhasse a negociação da dívida de Minas. Ele mencionou que a Assembleia Legislativa já acompanhou o acordo feito com a articulação do senador Rodrigo Pacheco.

Quais são os detalhes do programa de pagamento de dívidas dos estados mencionado por Lula?

Lula explicou que o programa prevê um acordo de 30 anos de financiamento para os estados, com um desconto de 60% nos juros da dívida, o que representa quase R$ 3,6 bilhões anuais que o governador deixará de pagar, podendo investir em políticas sociais e educação.

O que Lula disse sobre a privatização da Cemig?

Lula descartou a privatização da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), caso essa decisão dependa do governo federal.

Lula sondou Rodrigo Pacheco para qual cargo?

Lula revelou que sondou o senador Rodrigo Pacheco para disputar o governo do estado de Minas Gerais no próximo ano, considerando Pacheco a figura pública mais respeitada do estado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp