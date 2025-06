Autoridades lamentam morte de brasileira na Indonésia Ministra das Mulheres citou caso para que mulheres não sejam abandonadas: ‘Que sonhos não se transformem em culpa’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 24/06/2025 - 12h31 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A brasileira Juliana Marins morreu após cair em vulcão na Indonésia Reprodução/Redes Sociais

Autoridades brasileiras lamentaram a morte de Juliana Marins, aos 24 anos, na Indonésia. Mensagens divulgadas nesta terça-feira (24) reforçam solidariedade à família da viajante e defendem que a situação sirva de alerta para a necessidade de cuidado com mulheres.

A perspectiva foi destacada pela ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, que destacou não haver culpa da jovem pelo acidente. Juliana caiu enquanto escalava um vulcão. As ações de resgate levaram quatro dias, mas ela não resistiu.

“Solidarizamos profundamente com a família e amigos de Juliana Marins. Uma jovem aventureira que lutou pelos seus sonhos e resistiu bravamente. Devemos transformar o luto em luta: para que nenhuma mulher seja abandonada, e para que não transformem nossos sonhos em culpa”, compartilhou Macaé.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou a morte da brasileira e citou solidariedade à família.

‌



“Recebo com tristeza a notícia de que a jovem brasileira Juliana Marins foi encontrada sem vida na Indonésia. Lamento profundamente a morte e deixo meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de dor”, afirmou.

Morte de Juliana Marins

A morte da brasileira foi confirmada pelo Itamaraty. Por meio de nota, o ministério relembrou que ela caiu de um penhasco a 3.726 metros de altura enquanto escalava um vulcão na ilha de Lombok.

‌



No texto, o governo brasileiro lamenta o episódio e transmite condolências aos familiares e amigos “pela imensa perda nesse trágico acidente”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp