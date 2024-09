Mauro Campbell toma posse como corregedor nacional de Justiça Estiveram presentes autoridades dos Três Poderes e ministro falou no combate aos incêndios Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 03/09/2024 - 10h59 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h24 ) ‌



Mauro Campbell Marques é ministro do STJ Gustavo Lima/STJ - 19.06.2024

O novo corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, foi empossado no cargo nesta terça-feira (3),no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em Brasília. Após a cerimônia, o ministro participa da 11ª Sessão Ordinária de 2024. Estiveram presentes autoridades dos Três Poderes.

O presidente do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, lembrou que Campbell é natural do Amazonas e procura trabalha para delinear políticas públicas.

“Juízes bem preparados são bênção para a Justiça, democracia. Mauro será o responsável por supervisionar; que valorizará os bons e punirá os poucos maus que comprometem a vida do Judiciário”, disse Barroso.

Em seu discurso, Campbell falou sobre os incêndios na Amazônia. “Hoje, é o Brasil que está queimando e estou com todos os juízes para apagar os incêndios. Vamos fazer políticas públicas para instrução de ações de precaução e recomposição dos biomas, priorizando julgamentos e temas”, disse.

‌



O CNJ é uma instituição pública cujo objetivo é aperfeiçoar o trabalho do judiciário, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Atualmente, o órgão é presidido pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Nomeado por Lula para o cargo, Campbell, que é ministro do STJ desde 2008, foi aprovado pelos parlamentares para exercer o cargo de corregedor nacional de Justiça, durante o biênio 2024-2026. O novo ministro do órgão vai substituir Luis Felipe Salomão, eleito para ser o próximo vice-presidente do STJ (Superior Tribunal da Justiça).

‌



Sabatina

Em seu discurso durante a sabatina, o novo corregedor do CNJ lembrou que o país enfrenta um desafio para lidar com o acúmulo de processos. Segundo Campbell, existem cerca de 80 milhões de ações em tramitação. Para resolver a situação, o ministro destacou a necessidade de reordenamento do Judiciário e do filtro de relevância de recurso especial.

“O juiz tem que ir a escolas, hospitais, postos de saúde. Ele precisa conhecer a realidade da sua jurisdição, para ter a dimensão de como poderá, por suas decisões, mudar a realidade da comunidade onde vive”, disse Campbell na ocasião. “O juiz não possui carta de alforria para fazer da magistratura um bico, ou fazer turismo na sua comarca. Lá ele deve residir, porque recebeu ajuda de custo e dinheiro público para isso”, completou.

‌



Campbell exerceu outros cargos no poder Judiciário, como os de corregedor-geral da Justiça Federal e de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, onde atuou como corregedor-geral eleitoral entre 2021 e 2022. Posteriormente, coordenou a comissão, formada pela Câmara dos Deputados, para discutir atualizações na Lei de Improbidade Administrativa.

Atualmente, Campbell é diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O ministro também é integrante da Academia Brasileira de Direito Tributário e membro fundador da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas.