‘Minha casa caiu pra trás’, diz criança desabrigada no RS a Lula; veja vídeo

Tragédia no RS já deixou 151 mortes (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 16.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou nas redes sociais imagens da visita que fez a um abrigo em São Leopoldo (RS) nessa quarta-feira (15) . No vídeo, uma criança desalojada conta ao presidente que a casa “caiu para trás”, por conta das fortes chuvas e enchentes que atingem o estado. “ Nós vamos arrumar casa nova ”, responde Lula à criança. Assista:

Em outros trechos do vídeo publicado, Lula pede que as pessoas não percam a esperança e diz que vai tirá-las dessa “enrascada”.

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 151 mortes, segundo a atualização mais recente da Defesa Civil local. Outras 104 pessoas estão desaparecidas e 806, feridas. Há 538.167 cidadãos desalojados e 77.199 em abrigos. A população total afetada soma 2,2 milhões, em 460 municípios — 92,5% do estado. Já foram resgatadas 76.620 pessoas e 11.932 animais.

Foi a terceira vez que o presidente visitou o estado desde o início da tragédia. Nas duas viagens anteriores, Lula reuniu-se apenas com autoridades e sobrevoou as áreas afetadas. Na ida dessa quarta (15), no entanto, o petista visitou um abrigo. “Tive o encontro que precisava ter, com as pessoas que estão nos abrigos”, declarou, ao anunciar novas ações de ajuda do governo federal aos gaúchos.

O presidente voltou ao estado para anunciar que as famílias afetadas vão receber, em parcela única e por meio da Caixa Econômica Federal, um Pix de R$ 5,1 mil. O presidente também apresentou a inclusão de mais beneficiários no Bolsa Família e a liberação de parcelas adicionais de seguro-desemprego. Na semana passada, Lula assinou uma medida provisória com R$ 50,9 bilhões ao RS , entre antecipação de pagamentos do Bolsa Família e do auxílio-gás e restituição do imposto de renda.

“É uma ajuda para as pessoas que perderam suas geladeiras, fogões, móveis, colchões, e que será atestado pela Defesa Civil de cada município as ruas que as pessoas perderam seus objetos. Essas pessoas terão de forma rápida e facilitada, via Caixa Econômica Federal, a transferência nas suas contas via Pix de R$ 5.100″, afirmou na ocasião o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos, vai lá, diz o CPF e vai ser via aplicativo com a autodeclaração das pessoas. Esse endereço, evidente, será checado”, acrescentou. O benefício deve ter impacto de R$ 1.2 bilhão e deve atingir pouco mais de 200 mil famílias.

Os gaúchos atingidos pelas chuvas poderão sacar até R$ 6.220 pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O governo antecipou para sexta-feira (17) o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família. “De imediato, foram incorporadas 21 mil famílias para que já possam ter uma renda a partir deste mês”.

Além disso, a gestão anunciou a antecipação do pagamento do abono-salarial, a liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego e a restituição antecipada do imposto de renda para todos os brasileiros do Rio Grande do Sul. O valor é de R$ 1,1 bilhão. “Esse dinheiro volta para ser injetado na economia do estado”, informou Costa.

As pessoas que estão em abrigos ou em casas de familiares podem procurar na sua cidade um imóvel à venda, que será comprado pelo governo federal via Caixa Econômica Federal. As construtoras vão poder negociar diretamente com o governo federal, ao invés das famílias beneficiadas. Os valores, ainda não definidos, devem seguir os critérios do Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional que tem preço de residência de até R$ 170 mil.

“Todas as casas que estavam para leilão serão retiradas, o governo vai quitar e vai entregar para as famílias que precisam”, destacou o ministro-chefe da Casa Civil. “O sistema está aberto no site do Ministério das Cidades, por favor, entrem o mais rápido possível para dizer quantas casas, a localidade, enfim... Nós vamos repor as casas e já temos 600 casas de imediato para repor”.

Por fim, o governo informou a abertura de estudos de alternativas para o sistema Guaíba-Lagoa dos Patos. A reformulação do sistema de proteção de cheias da região metropolitana de Porto Alegre deve incluir uma solução para a retenção de água e contenção das bacias.