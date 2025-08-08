Ministério da Justiça diz ao STF que audiência de extradição de Zambelli será no dia 13 de agosto Condenada pelo STF a dez anos de prisão, a parlamentar também tem como punição prevista a perda de mandato Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/08/2025 - 16h08 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h08 ) twitter

Ministério da Justiça diz ao STF que audiência de extradição de Zambelli será no dia 13 de agosto Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/12/2024

O Ministério da Justiça informou nesta sexta-feira (8) ao STF (Supremo Tribunal Federal) que a próxima audiência sobre o pedido de extradição da deputada federal Zambelli será realizada no dia 13 de agosto de 2025, às 11h, na IV Seção do Tribunal de Apelação de Roma.

Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho. Condenada pelo STF a dez anos de prisão, a parlamentar também tem como punição prevista a perda de mandato e foi sentenciada ao pagamento de R$ 2 milhões. A decisão se refere à invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A deputada também foi apontada como foragida, ao viajar para a Itália para não cumprir a penalidade imposta contra ela. Zambelli ficou com localização desconhecida por semanas, até ser encontrada pela polícia e ser presa.

A defesa tentou rever a prisão, mas ela segue em um presídio em Roma. O Brasil aguarda evolução de um processo de extradição, para que ela possa responder pela situação do próprio país.

Nesta semana, voltou a citar inocência e disse estar “de consciência tranquila”. A posição fez parte de carta escrita pela política de dentro da prisão, na Itália, e divulgada na última quarta-feira (6).

“Quero me pronunciar que estou sendo ‘Forte e Corajosa’, mantendo a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente”, diz trecho da carta

