Ministro diz que derrubada de decreto do IOF foi derrota do país Ministro defendeu continuidade do diálogo com Congresso Nacional Brasília|Da Agência Brasil 26/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h56 )

Macêdo diz que governo ainda vai avaliar se vai recorrer ao STF Rovena Rosa/Agência Brasil - 25.6.2025

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, disse nesta quinta-feira (26), em São Paulo, que não foi uma derrota do governo, mas do país, o resultado da votação do Congresso Nacional que derrubou o decreto presidencial de aumento em alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Em visita à Favela do Moinho, última comunidade localizada no centro da capital paulista, o ministro reforçou a jornalistas que o governo ainda vai avaliar se vai recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para manter o aumento das alíquotas. Macêdo disse que o Planalto espera continuar dialogando com o Congresso.

“Eu não vejo isso como uma derrota do governo. Eu vejo como uma derrota do país e da justiça tributária. Eu acho que foi um erro esse processo, porque o IOF, como estava colocado, iria atingir 0,8% da população para fazer justiça tributária. Quem tem mais, pode pagar um pouco mais. No nosso país só paga imposto quem é assalariado. Eu espero que isso seja revisto, rediscutido e que possa encaminhar essa saída de forma politicamente acordada e que possa ter esse debate como tem que ter no Congresso e na sociedade e que se possa restabelecer esse processo de construção de justiça”, disse o ministro.

Para Macêdo, a decisão do Congresso é parte de um processo democrático, e ele defende que o governo continue dialogando de forma permanente com o parlamento.

‌



“Eu acho que o diálogo tem que ser permanente. Nós somos um presidencialismo de coalizão, onde o Congresso Nacional tem muita força. Num passado recente, houve uma inversão de valores. O governo anterior abriu mão de governar, entregou o orçamento para o Congresso Nacional. É óbvio que o povo brasileiro elegeu Lula para governar, então, as atribuições do Poder Executivo foram restabelecidas”, comentou.

“Então, esse é um processo de diálogo, é natural da democracia. Esse debate tem que ser feito de forma tranquila, de forma respeitosa, respeitando a autonomia dos poderes e continuar dialogando. Não tem nenhum rompimento de diálogo”, concluiu o ministro.

