Missão de resgate de brasileiros no Oriente Médio depende do Itamaraty, diz FAB ao Senado Aeronáutica afirmou à Comissão de Relações Exteriores ter condições de repatriar brasileiros no Irã e em Israel Brasília|Do R7, em Brasília 21/06/2025 - 17h12 (Atualizado em 21/06/2025 - 17h16 )

Em 2024, FAB resgatou brasileiros que estavam no Líbano Paulo Pinto/Agência Brasil - 19.10.2024

A Força Aérea Brasileira enviou um ofício ao presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmando que tem condições de fazer uma missão para repatriar brasileiros que estejam em zonas de conflito, a exemplo de Irã e Israel, mas que eventual medida depende de solicitação do Ministério das Relações Exteriores.

Trad acionou a Força Aérea Brasileira solicitando apoio para o retorno de todos os brasileiros retidos em Israel após a escalada do conflito no Oriente Médio. Em resposta, o gabinete do comandante da Aeronáutica disse que “a Força Aérea Brasileira encontra-se em condições de realizar a respectiva missão”.

De todo modo, a FAB ressaltou que “cabe ao Ministério das Relações Exteriores, sob a orientação da Presidência da República, acionar o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira para a realização de repatriação de brasileiros em zonas de conflito”.

12 mil brasileiros na zona de conflito

A comunidade de brasileiros no Irã e em Israel chega a cerca de 12 mil pessoas, segundo estimativa do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, no Irã há cerca de 180 brasileiros, enquanto em Israel o número ultrapassa os 12 mil.

‌



A maioria, contudo, é formada por cidadãos com dupla cidadania que já possuem uma vida consolidada nos países do Oriente Médio. Ou seja, são brasileiros já inseridos na sociedade local.

Diante da escalada das tensões, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros não viajem para Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

‌



Aos que já se encontram nesses países, a pasta emitiu um alerta com as seguintes recomendações de segurança:

Acompanhar os sites e redes sociais das embaixadas brasileiras na região e seguir suas orientações;

Seguir as recomendações de segurança das autoridades locais;

Evitar multidões e protestos;

Monitorar a mídia local;

Não deixar o local de residência sem verificar se as condições de segurança permitem;

Caso o voo tenha sido cancelado, procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes;

Verificar se os documentos de viagem estão em dia e com, no mínimo, seis meses de validade.

Contatos das repartições diplomáticas brasileiras na região

Embaixada em Tel Aviv : +972 54 803 5858. Recomenda-se também baixar o aplicativo do Home Front Command (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas.

: +972 54 803 5858. Recomenda-se também baixar o aplicativo do (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas. Escritório de Representação em Ramala : +972 59 205 5510

: +972 59 205 5510 Embaixada em Beirute : +961 70 108 374 | Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb

: +961 70 108 374 | Comunidade no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/J0GirtTkZ4ELaM7gAfb3Lb Embaixada em Amã (Jordânia) : +962 7 7558 4460

: +962 7 7558 4460 Embaixada no Cairo : (002012) 2244-4808

: (002012) 2244-4808 Embaixada em Teerã : +98 (0)912-148-5200

: +98 (0)912-148-5200 Embaixada em Damasco : +963 933 213 438

: +963 933 213 438 Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396

