Moraes abre prazo para alegações finais do núcleo dos 'kids pretos' em trama golpista Procedimento segue o mesmo rito já adotado nos processos dos núcleos 1 — que tem Bolsonaro como um dos réus — e 4 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h57 )

Moraes pede que PGR e defesas dos 'kids pretos' apresentem alegações finais Victor Piemonte/STF - 20/08/2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes abriu prazo para a apresentação das alegações finais no processo que envolve o núcleo 3 da trama golpista, acusado de tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após as eleições de 2022.

Com o encerramento da fase de instrução processual, a ação penal entra agora na etapa final. A PGR (Procuradoria-Geral da República) terá 15 dias para se manifestar, podendo pedir a condenação ou absolvição dos réus. Em seguida, as defesas apresentarão suas alegações sobre o posicionamento do órgão.

O procedimento segue o mesmo rito já adotado nos processos dos núcleos 1 — que tem Bolsonaro como um dos réus — e 4. Até o momento, apenas o caso do núcleo 2 não chegou a essa fase. Antes disso, os acusados foram interrogados pela Primeira Turma do STF.

O que diz a acusação

Segundo a denúncia assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, os integrantes do núcleo 3 faziam parte de uma organização criminosa com o objetivo de manter Bolsonaro no poder. Entre eles estão militares conhecidos como “kids pretos” e um policial federal que chegou a afirmar que o ministro teria a “cabeça cortada”.

A acusação aponta que, em 28 de novembro de 2022, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os réus se reuniram para discutir a elaboração de uma carta com teor golpista, que seria enviada aos comandantes das Forças Armadas.

Quem são os réus do núcleo 3

Bernardo Romão Correa Netto – coronel do Exército

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira — general da reserva do Exército

Fabrício Moreira de Bastos — coronel do Exército

Hélio Ferreira Lima — tenente-coronel do Exército

Márcio Nunes de Resende Júnior — coronel do Exército

Rafael Martins de Oliveira — tenente-coronel do Exército

Rodrigo Bezerra de Azevedo — tenente-coronel do Exército

Ronald Ferreira de Araújo Júnior — tenente-coronel do Exército

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros — tenente-coronel do Exército

Wladimir Matos Soares — policial federal

