Moraes abre prazo para alegações finais do núcleo dos ‘kids pretos’ em trama golpista
Procedimento segue o mesmo rito já adotado nos processos dos núcleos 1 — que tem Bolsonaro como um dos réus — e 4
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes abriu prazo para a apresentação das alegações finais no processo que envolve o núcleo 3 da trama golpista, acusado de tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após as eleições de 2022.
Com o encerramento da fase de instrução processual, a ação penal entra agora na etapa final. A PGR (Procuradoria-Geral da República) terá 15 dias para se manifestar, podendo pedir a condenação ou absolvição dos réus. Em seguida, as defesas apresentarão suas alegações sobre o posicionamento do órgão.
O procedimento segue o mesmo rito já adotado nos processos dos núcleos 1 — que tem Bolsonaro como um dos réus — e 4. Até o momento, apenas o caso do núcleo 2 não chegou a essa fase. Antes disso, os acusados foram interrogados pela Primeira Turma do STF.
O que diz a acusação
Segundo a denúncia assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, os integrantes do núcleo 3 faziam parte de uma organização criminosa com o objetivo de manter Bolsonaro no poder. Entre eles estão militares conhecidos como “kids pretos” e um policial federal que chegou a afirmar que o ministro teria a “cabeça cortada”.
A acusação aponta que, em 28 de novembro de 2022, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os réus se reuniram para discutir a elaboração de uma carta com teor golpista, que seria enviada aos comandantes das Forças Armadas.
Quem são os réus do núcleo 3
- Bernardo Romão Correa Netto – coronel do Exército
- Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira — general da reserva do Exército
- Fabrício Moreira de Bastos — coronel do Exército
- Hélio Ferreira Lima — tenente-coronel do Exército
- Márcio Nunes de Resende Júnior — coronel do Exército
- Rafael Martins de Oliveira — tenente-coronel do Exército
- Rodrigo Bezerra de Azevedo — tenente-coronel do Exército
- Ronald Ferreira de Araújo Júnior — tenente-coronel do Exército
- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros — tenente-coronel do Exército
- Wladimir Matos Soares — policial federal
