Moraes autoriza ex-comandante da PMDF investigado pelo 8/1 a fazer segunda fase da OAB Coronel Fábio Augusto Vieira cumpre medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica; decisão foi publicada nesta terça-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 09h36 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h00 )

Coronel Fábio Augusto Vieira Paulo H Carvalho/Agência Brasília

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (11), o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal coronel Fábio Augusto Vieira a realizar a segunda fase do exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

A prova faz parte da 42ª edição do exame e será aplicada neste domingo (16). Na decisão, o ministro destacou que o deslocamento do ex-comandante deve ser feito apenas pelo período estritamente necessário.

“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas”, destaca o ministro.

O coronel passou pela primeira etapa da prova em 1º de dezembro do ano passado. O militar responde a um processo relacionado aos atos do 8 de Janeiro, e está sujeito a medidas cautelares, como proibição de circular nos fins de samana, uso de tornozeleira eletrônica, impedimento de contato com outros investigados e restrição de saída durante o período noturno.

