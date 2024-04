Moraes concede liberdade provisória a coronel preso no 8 de Janeiro

Alto contraste

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória ao coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, que estava detido por sua suposta participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O alvará de soltura foi emitido com a condição de que Bezerra se apresentasse ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal dentro de 48 horas.

A decisão foi comunicada aos advogados envolvidos e à Procuradoria-Geral da República. Bezerra estava sob custódia desde agosto de 2023. Uma cópia da decisão foi encaminhada ao Comandante do Batalhão onde Bezerra estava detido, assim como ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para acompanhamento do caso.

Na época do ato golpista, Bezerra era o comandante interino do Departamento de Operações da PM, órgão responsável pela definição do contingente policial empregado em 8 de janeiro. O coronel Klepter Rosa, comandante-geral da PMDF, afirmou na época em depoimento à CPI que conversou com Bezerra na véspera dos atos, discutindo sobre a chegada de manifestantes à capital.

Bezerra foi preso durante uma operação da Polícia Federal em agosto de 2023, sob suspeita de omissão nos eventos de 8 de janeiro. Sua convocação para depor na CPI foi cancelada anteriormente devido a um atestado psiquiátrico, mas ele foi posteriormente reconvocado após a operação da Polícia Federal que visou a cúpula da PMDF por suspeita de omissão nos atos extremistas.