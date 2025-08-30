Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Às vésperas de julgamento de Bolsonaro, suspeita de bomba mobiliza força policial em Brasília

Apesar das ameaças, Polícia Militar afirmou que nenhum artefato explosivo ou arma foram encontrados

Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Forças policiais foram mobilizadas em Brasília devido a suspeita de atentado a bomba na Praça dos Três Poderes.
  • Um homem alegou que detonaria explosivos, mas nenhum artefato foi encontrado pela Polícia Militar.
  • O homem foi atendido por distúrbios psiquiátricos e conduzido a uma delegacia após atendimento médico.
  • O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus está marcado para 2 de setembro, em meio à situação de segurança.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suspeita de bomba foi descartada Lula Marques/ Agência Brasil

Forças policiais foram mobilizadas na manhã deste sábado (30) após suspeita de um possível atentado a bomba na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, equipes foram acionadas após um homem alegar que detonaria explosivos no local.

Com as ameaças, foi iniciado um processo de negociação, simultaneamente, policiais acionaram a operação antibomba. Entretanto, nenhum artefato explosivo ou arma foram encontrados com o homem. A situação ocorre dias antes do julgamento do ex-presidente, Jair Bolsonaro, e mais sete aliados na ação que apura uma tentativa de golpe.

“O homem foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e, em seguida, conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião por apresentar sinais de distúrbios psiquiátricos. Após o atendimento médico, ele será encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) para os procedimentos cabíveis”, informou a PM.

Veja mais

A polícia informou, ainda, que a Esplanada dos Ministérios não foi fechada devido à suspeita, mas, sim, por conta do ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro.


Apesar do incidente, a “situação foi resolvida com segurança e sem danos à integridade física de nenhum civil, agente público ou patrimônio”.

Julgamento Jair Bolsonaro

O presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na ação que investiga tentativa de golpe. O pedido para a inclusão do caso na pauta foi feito pelo relator, ministro Alexandre de Moraes.


De acordo com a convocação oficial do presidente da Primeira Turma, ficam marcadas Sessões Extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro de 2025, das 9h às 12h, além de uma Sessão Extraordinária no dia 12 de setembro, das 14h às 19h. Também foram convocadas Sessões Ordinárias nos dias 2 e 9 de setembro, das 14h às 19h, todas destinadas ao julgamento da Ação Penal 2.668, Núcleo 1.

Perguntas e respostas

O que aconteceu na Praça dos Três Poderes em Brasília?


Forças policiais foram mobilizadas na manhã de sábado (30) após a suspeita de um possível atentado a bomba na Praça dos Três Poderes. Um homem alegou que detonaria explosivos no local, levando a Polícia Militar do Distrito Federal a acionar equipes de negociação e a operação antibomba.

O que foi encontrado durante a operação policial?

Nenhum artefato explosivo ou arma foi encontrado com o homem durante a operação. A situação ocorreu dias antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, que estão sendo investigados por uma tentativa de golpe.

Qual foi a condição do homem envolvido na situação?

O homem foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e, em seguida, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião, apresentando sinais de distúrbios psiquiátricos. Após o atendimento médico, ele será encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.