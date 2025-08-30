Às vésperas de julgamento de Bolsonaro, suspeita de bomba mobiliza força policial em Brasília Apesar das ameaças, Polícia Militar afirmou que nenhum artefato explosivo ou arma foram encontrados Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 30/08/2025 - 08h26 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Forças policiais foram mobilizadas em Brasília devido a suspeita de atentado a bomba na Praça dos Três Poderes.

Um homem alegou que detonaria explosivos, mas nenhum artefato foi encontrado pela Polícia Militar.

O homem foi atendido por distúrbios psiquiátricos e conduzido a uma delegacia após atendimento médico.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus está marcado para 2 de setembro, em meio à situação de segurança. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suspeita de bomba foi descartada Lula Marques/ Agência Brasil

Forças policiais foram mobilizadas na manhã deste sábado (30) após suspeita de um possível atentado a bomba na Praça dos Três Poderes , em Brasília. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, equipes foram acionadas após um homem alegar que detonaria explosivos no local.

Com as ameaças, foi iniciado um processo de negociação, simultaneamente, policiais acionaram a operação antibomba. Entretanto, nenhum artefato explosivo ou arma foram encontrados com o homem. A situação ocorre dias antes do julgamento do ex-presidente, Jair Bolsonaro, e mais sete aliados na ação que apura uma tentativa de golpe.

“O homem foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e, em seguida, conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião por apresentar sinais de distúrbios psiquiátricos. Após o atendimento médico, ele será encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) para os procedimentos cabíveis”, informou a PM.

A polícia informou, ainda, que a Esplanada dos Ministérios não foi fechada devido à suspeita, mas, sim, por conta do ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro.

Apesar do incidente, a “situação foi resolvida com segurança e sem danos à integridade física de nenhum civil, agente público ou patrimônio”.

Julgamento Jair Bolsonaro

O presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus na ação que investiga tentativa de golpe. O pedido para a inclusão do caso na pauta foi feito pelo relator, ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com a convocação oficial do presidente da Primeira Turma, ficam marcadas Sessões Extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro de 2025, das 9h às 12h, além de uma Sessão Extraordinária no dia 12 de setembro, das 14h às 19h. Também foram convocadas Sessões Ordinárias nos dias 2 e 9 de setembro, das 14h às 19h, todas destinadas ao julgamento da Ação Penal 2.668, Núcleo 1.

Perguntas e respostas

O que aconteceu na Praça dos Três Poderes em Brasília?

Forças policiais foram mobilizadas na manhã de sábado (30) após a suspeita de um possível atentado a bomba na Praça dos Três Poderes. Um homem alegou que detonaria explosivos no local, levando a Polícia Militar do Distrito Federal a acionar equipes de negociação e a operação antibomba.

O que foi encontrado durante a operação policial?

Nenhum artefato explosivo ou arma foi encontrado com o homem durante a operação. A situação ocorreu dias antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, que estão sendo investigados por uma tentativa de golpe.

Qual foi a condição do homem envolvido na situação?

O homem foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e, em seguida, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião, apresentando sinais de distúrbios psiquiátricos. Após o atendimento médico, ele será encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

