Moraes explica que decisão sobre Coaf não impede investigações do crime organizado
Moraes disse que suspensão de decisões judiciais vale somente para os casos que não seguiram o entendimento do Supremo
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes explicou nesta segunda-feira (25) uma deliberação dele que suspendeu decisões judiciais envolvendo o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) requisitados sem decisão judicial prévia.
A explicação de Moraes foi feita após o MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) alertarem que a abrangência ampla da decisão poderia criar dificuldades para o combate ao crime organizado.
Ao analisar a questão, Alexandre de Moraes disse que sua decisão vale somente para os casos que não seguiram o entendimento do Supremo, que, no ano passado, validou o compartilhamento sem autorização judicial prévia.
“Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”, informou o ministro.
Entenda
Na semana passada, Moraes determinou a suspensão de todas as decisões judiciais que estão em tramitação no país e questionam a legalidade do repasse de dados financeiros do Coaf sem autorização judicial.
O pedido de suspensão foi feito pela PGR após o órgão citar decisões recentes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e de outras instâncias que anularam relatórios de inteligência e processos de fiscalização da Receita Federal utilizados em investigações.
Após a decisão, o MPSP e a PGR afirmaram que a decisão do ministro está sendo usada pela defesa de investigados que requereram a anulação de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira).
