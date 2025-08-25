Logo R7.com
Moraes explica que decisão sobre Coaf não impede investigações do crime organizado

Moraes disse que suspensão de decisões judiciais vale somente para os casos que não seguiram o entendimento do Supremo

Brasília|Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil

  • Ministro Alexandre de Moraes suspendeu decisões judiciais sobre compartilhamento de dados do Coaf sem autorização.
  • A medida visa evitar complicações no combate ao crime organizado, permitindo o compartilhamento reconhecido pelo Supremo.
  • Decisão responde a preocupações do MPSP e da PGR sobre a legalidade do repasse de dados financeiros.
  • Defesas de investigados estão utilizando a suspensão para anular Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).

Alexandre de Moraes
Moraes suspendeu decisões judiciais envolvendo compartilhamento de dados do Coaf Ton Molina/STF - 10.6.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes explicou nesta segunda-feira (25) uma deliberação dele que suspendeu decisões judiciais envolvendo o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) requisitados sem decisão judicial prévia.

A explicação de Moraes foi feita após o MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) alertarem que a abrangência ampla da decisão poderia criar dificuldades para o combate ao crime organizado.

Ao analisar a questão, Alexandre de Moraes disse que sua decisão vale somente para os casos que não seguiram o entendimento do Supremo, que, no ano passado, validou o compartilhamento sem autorização judicial prévia.

“Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”, informou o ministro.


Entenda

Na semana passada, Moraes determinou a suspensão de todas as decisões judiciais que estão em tramitação no país e questionam a legalidade do repasse de dados financeiros do Coaf sem autorização judicial.

O pedido de suspensão foi feito pela PGR após o órgão citar decisões recentes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e de outras instâncias que anularam relatórios de inteligência e processos de fiscalização da Receita Federal utilizados em investigações.


Após a decisão, o MPSP e a PGR afirmaram que a decisão do ministro está sendo usada pela defesa de investigados que requereram a anulação de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira).

