Moraes explica que decisão sobre Coaf não impede investigações do crime organizado

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes suspendeu decisões judiciais sobre compartilhamento de dados do Coaf sem autorização.

A medida visa evitar complicações no combate ao crime organizado, permitindo o compartilhamento reconhecido pelo Supremo.

Decisão responde a preocupações do MPSP e da PGR sobre a legalidade do repasse de dados financeiros.

Defesas de investigados estão utilizando a suspensão para anular Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes suspendeu decisões judiciais envolvendo compartilhamento de dados do Coaf Ton Molina/STF - 10.6.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes explicou nesta segunda-feira (25) uma deliberação dele que suspendeu decisões judiciais envolvendo o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) requisitados sem decisão judicial prévia.

A explicação de Moraes foi feita após o MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) alertarem que a abrangência ampla da decisão poderia criar dificuldades para o combate ao crime organizado.

Ao analisar a questão, Alexandre de Moraes disse que sua decisão vale somente para os casos que não seguiram o entendimento do Supremo, que, no ano passado, validou o compartilhamento sem autorização judicial prévia.

“Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”, informou o ministro.

‌



Entenda

Na semana passada, Moraes determinou a suspensão de todas as decisões judiciais que estão em tramitação no país e questionam a legalidade do repasse de dados financeiros do Coaf sem autorização judicial.

O pedido de suspensão foi feito pela PGR após o órgão citar decisões recentes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e de outras instâncias que anularam relatórios de inteligência e processos de fiscalização da Receita Federal utilizados em investigações.

‌



Após a decisão, o MPSP e a PGR afirmaram que a decisão do ministro está sendo usada pela defesa de investigados que requereram a anulação de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira).

Perguntas e Respostas Qual foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o Coaf? O ministro do STF Alexandre de Moraes suspendeu decisões judiciais que envolvem o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf requisitados sem autorização judicial prévia. Por que Moraes fez essa explicação? A explicação foi dada após o MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) alertarem que a abrangência da decisão poderia dificultar o combate ao crime organizado. Qual é o alcance da decisão de Moraes? Moraes afirmou que sua decisão se aplica apenas aos casos que não seguiram o entendimento do Supremo, que validou o compartilhamento sem autorização judicial prévia no ano passado. O que foi excluído da suspensão? Ficam excluídas da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, pois não implicam risco de paralisação ou prejuízo às investigações. O que motivou a suspensão das decisões judiciais? A suspensão foi motivada por um pedido da PGR, que citou decisões recentes do STJ e de outras instâncias que anularam relatórios de inteligência e processos de fiscalização da Receita Federal utilizados em investigações. Como a decisão de Moraes está sendo utilizada? Após a decisão, o MPSP e a PGR informaram que ela está sendo usada pela defesa de investigados que solicitaram a anulação de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira).

