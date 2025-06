Moraes manda investigar juiz que soltou réu do 8/1 sem tornozeleira eletrônica Ministro diz que juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia não tinha competência para liberar homem que quebrou relógio histórico Brasília|Augusto Fernandes e Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/06/2025 - 21h51 (Atualizado em 19/06/2025 - 21h57 ) twitter

Moraes mandou prender de novo homem que quebrou relógio do Palácio do Planalto Fellipe Sampaio/STF - 13.3.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira (19) que o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG), seja investigado por autorizar a progressão para o regime semiaberto ao mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão por destruir o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

No início desta semana, Antônio Cláudio deixou o Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia. Ele foi solto sem tornozeleira eletrônica. Nesta quinta, contudo, Moraes determinou que ele volte à prisão. Segundo o ministro, Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro não tinha competência para soltar o réu.

“Como se vê, além da soltura de Antônio Cláudio Alves Ferreira ter ocorrido em contrariedade à expressa previsão legal, foi efetivada a partir de decisão proferida por juiz incompetente, em relação ao qual — repita-se — não foi delegada qualquer competência. A conduta do juiz de direito Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, deve, portanto, ser devidamente apurada pela autoridade policial no âmbito deste Supremo Tribunal Federal”, decidiu Moraes.

O ministro do STF destacou que o juiz “proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão desta Suprema Corte que tenha lhe atribuído a competência para qualquer medida a não ser a mera emissão do atestado de pena”.

Segundo Moraes, mesmo que o juiz tivesse competência, a decisão foi em contrariedade à lei. No entendimento do ministro, embora Antônio Cláudio seja réu primário, ele foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que exigiria o cumprimento de ao menos 25% da pena para a transferência para o regime semiaberto — até o momento, Antônio Cláudio cumpriu 16%, segundo Moraes.

Solto sem tornozeleira

Antônio Cláudio pôde deixar o presídio sem o uso de tornozeleira eletrônica devido à indisponibilidade do equipamento no estado, segundo a decisão do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro.

Segundo ele, o fato de o equipamento estar indisponível revela falhas estruturais do sistema prisional, e o sentenciado não poderia ser penalizado por causa disso.

“O reeducando não pode ser prejudicado em razão da morosidade do Estado”, destacou o magistrado na decisão.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais contestou a justificativa da decisão ao afirmar que há mais de 4.000 vagas ainda disponíveis para o uso de tornozeleiras eletrônicas no estado.

Ao permitir que Antônio Cláudio passasse ao regime semiaberto, o juiz impôs as seguintes medidas cautelares:

Recolhimento domiciliar integral em Uberlândia;

Obrigação de apresentar comprovante de endereço;

manutenção de informações atualizadas junto à Vara de Execuções Penais;

Proibição de se ausentar da cidade sem autorização judicial; e

Prestação de contas sobre eventual atividade profissional.

