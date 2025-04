Governo do DF lança programa que oferece bolsa de R$ 200 para jovens de 15 a 18 anos Incentiva DF foi lançado nesta quarta-feira (9) e beneficiará cerca de 650 jovens inscritos no CadÚnico Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 13h14 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h41 ) twitter

Programa foi lançado nesta quarta-feira Divulgação/Sedes-DF -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lançou nesta quarta-feira (9) o programa Incentiva DF, medida que oferecerá R$ 200 de bolsa para estudantes de 15 a 18 anos inscritos no CadÚnico. A ação beneficiará 650 jovens que participam das atividades desenvolvidas nos Centros de Convivência da capital do país desde dezembro de 2024. O benefício será pago ao longo de um ano e para receber o valor é necessário ter alta frequência e participação nas atividades.

Segundo Ibaneis, essa é uma pauta importante para o DF. “Somente através do incentivo da juventude e dos estudos é que a gente consegue dar realmente uma transformação tanto para os jovens quanto para as suas famílias. O programa é muito bonito, criado pela Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), idealizado pela Mayara [Noronha, primeira-dama do DF], e implementado pela Ana Paula (Marra, secretária de Desenvolvimento Social) junto aos servidores da Sedes”, destacou.

O governador do DF disse que a iniciativa é um acerto para incentivar os jovens e adolescentes a permanecerem nos estudos. “Um dos maiores problemas que nós vivemos na educação hoje é a questão da evasão escolar e isso tem que ser combatido exatamente com o incentivo. Esses R$ 200 por mês podem parecer pouco, mas esse valor consegue suprir a necessidade de transporte e alguma complementação de renda”, defendeu.

Ana Paula Marra explicou que muitos alunos não conseguem frequentar assiduamente as atividades do Centro por falta de recursos. “Nós temos um sistema de fortalecimento de vínculo da Secretaria de Desenvolvimento Social e nós percebemos uma evasão maior daqueles adolescentes de 15 a 17 anos incompletos. O programa Incentiva DF vem para incentivar esses jovens a frequentar as atividades do Centro de Convivência”, disse.

Além do ensino tradicional, esses centros contam no contraturno com aulas de instrumentos musicais, dança e esporte, por exemplo. “Isso para diversificar o leque de oportunidades da juventude aqui no DF. [O programa] vem de fato para que esse adolescente possa sonhar alto, abrir as oportunidades da vida para ser um adulto com mais oportunidades”, observa.

De acordo com a Secretaria de Desenvoivimento Social, a medida tem por objetivo desenvolver a autonomia social dos jovens, estimular projetos de vida e fortalecer a convivência familiar e comunitária, além de apoiar a permanência na escola, criar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, promover a convivência pacífica, dialogar sobre direitos e promover ações voltadas ao direito à cidadania.

