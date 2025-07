Moraes nega pedido e mantém prisão de ‘kid preto’ que mataria Lula e outras autoridades Segundo Moraes, há a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h23 ) twitter

Moraes nega pedido e mantém prisão de ‘kid preto’ que supostamente mataria Lula e autoridades Rosinei Coutinho/SCO/STF - Arquivo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou o recurso e manteve a prisão de Rafael Martins de Oliveira, um dos “kid pretos” envolvidos na suposta tentativa de matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. Eles e outros respondem a um processo sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em fevereiro deste ano, o ministro já havia negado um pedido. Segundo Moraes, há a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal, “inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar”.

Major das Forças Especiais, Rafael Martins é acusado de negociar com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o financiamento de R$ 100 mil para levar manifestantes a Brasília, como parte de um suposto plano golpista.

Em mensagens de novembro de 2022, ele teria discutido custos de logística com Cid, incluindo hospedagem e alimentação para grupos vindos do Rio de Janeiro. Rafael foi preso pela Polícia Federal em fevereiro de 2024 durante investigações sobre sua participação na organização de movimentos antidemocráticos.

Os “kids pretos” são militares do Exército Brasileiro treinados em Operações Especiais, conhecidos por usar gorros pretos durante missões. Formados em instituições como o Centro de Instrução de Operações Especiais, em Niterói (RJ), e o Comando de Operações Especiais, em Goiânia (GO), esses profissionais são especializados em guerra não convencional, contraterrorismo e ações em ambientes de alta complexidade. A atuação do grupo é sigilosa, exigindo aprovação direta do Comando do Exército.

Investigação sobre suposto golpe

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Entre elas, estão os ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em dezembro, a corporação indiciou mais três pessoas no mesmo caso. Rafael Martins está na lista de indiciados.

Segundo a PF, à época dos fatos, o militar era major de Infantaria do Exército e servia no Comando de Operações Especiais. Ele é apontado como integrante do núcleo operacional do plano de assassinato de autoridades.

Em março deste ano, a 1ª Turma do STF decidiu por unanimidade tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por envolvimento em um plano de golpe de Estado.

