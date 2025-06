Motta diz que texto da reforma administrativa será apresentado em julho Após a reunião sobre alternativas para o aumento do IOF, o presidente da Câmara disse que texto estará pronto mês que vem Brasília|Do R7 09/06/2025 - 00h24 (Atualizado em 09/06/2025 - 00h51 ) twitter

Hugo Motta esteve na reunião na residência oficial da Presidência da Câmara Lula Marques/Agência Brasil - 29.5.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o texto da reforma administrativa será apresentado em julho. O anúncio foi feito após a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na noite deste domingo (8).

“No início de julho esse grupo de trabalho irá apresentar a sua proposta, já dialogando com o Senado, para que a proposta já possa ir sendo dialogada nas duas Casas e a partir daí possamos ter uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, com menor custo”, disse Hugo Motta.

O grupo de trabalho da reforma administrativa está sendo coordenado pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ). A primeira audiência pública para debater o tema será na terça-feira (10).

Após a reunião, o ministro Fernando Haddad, anunciou que o decreto que aumenta o IOF será “reequilibrado”. Para compensar, o governo também publicará uma medida provisória para reduzir as isenções fiscais. As medidas serão detalhadas durante a semana.

