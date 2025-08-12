Lula destaca déficit comercial brasileiro com os EUA: ‘Nós é que deveríamos taxar’ Presidente diz que EUA têm ciúmes da participação brasileira nos Brics e volta a defender moeda comum do bloco Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 20h02 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula enfatiza o déficit comercial do Brasil com os EUA, sugerindo que o país deveria taxar produtos norte-americanos.

O presidente mencionou um déficit de US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos, criticando tarifas impostas por Trump.

Ele comentou sobre o ciúme dos EUA em relação à participação brasileira no Brics e a necessidade de uma moeda comum entre os membros do bloco.

Lula defendeu a negociação em moedas locais, questionando a dependência do dólar e propondo discussões sobre uma moeda para o comércio no Brics. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula defende negociação comercial fora do dólar Valter Campanato/Agência Brasil - 11.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta terça-feira (12) o déficit comercial brasileiro na relação com os Estados Unidos e afirmou que o Brasil deveria taxar os EUA — em vez de o presidente norte-americano, Donald Trump, impor tarifas aos produtos brasileiros.

Na relação entre dois países, há déficit comercial quando uma das nações compra mais bens e serviços do que vende, o que leva a um saldo negativo na balança comercial.

“Se colocar serviços, bens e comércio, tivemos déficit, em 15 anos, de US$ 410 bilhões. Não era o Trump que deveria estar taxando o Brasil, éramos nós que deveríamos estar taxando os norte-americanos”, afirmou, ao refutar um dos argumentos de Trump para o tarifaço.

O petista também declarou que os Estados Unidos têm “ciúmes” da participação brasileira nos Brics — grupo formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

‌



Atualmente, os Brics reúnem 11 integrantes e contam com 10 países parceiros (veja lista ao fim). A presidência do grupo, a cargo do Brasil em 2025, é anual. A cúpula dos chefes de Estado ocorreu no Rio de Janeiro (RJ) no mês passado.

“Eu acho que os EUA têm um pouco de ciúmes da participação do Brasil no Brics, porque, da mesma forma que criamos o G20, criamos os Brics. O G20 foi criado por conta da crise causada pelos EUA em 2008. Foi criado para salvar a economia mundial. Nós propusemos muitas mudanças, que não aconteceram nem no FMI (Fundo Monetário Internacional) nem no Banco Mundial”, afirmou Lula em entrevista à rádio Band News.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moeda comum

O petista voltou a defender uma moeda comum entre os países dos Brics, por ser preciso negociar fora do dólar. A proposta de Lula já foi citada por Trump como uma “ameaça” aos EUA.

“Não recuo dessa ideia, porque preciso testá-la. Se testar e fracassar, eu estava errado. Mas acho que é preciso alguém me convencer de que eu estou errado”, destacou.

‌



Na avaliação de Lula, o dólar “foi assumido” como a “moeda do mundo”.

“Não podemos ficar dependendo do dólar, que é uma moeda de um único país. Temos o direito de negociar. Por que não posso negociar com a China com as moedas chinesa e brasileira?”, questionou.

“Não queremos mexer com dólar, é uma moeda importante, os EUA têm a máquina que roda essa moeda. Mas podemos discutir nos Brics a necessidade de uma moeda de comércio entre nós nos Brics”, completou o presidente.

Países que integram os Brics

Membros permanentes:

África do Sul

Arábia Saudita

Brasil

China

Egito

Emirados Árabes Unidos

Etiópia

Indonésia

Índia

Irã

Rússia

Nações parceiras:

Belarus

Bolívia

Cazaquistão

Cuba

Malásia

Nigéria

Tailândia

Uganda

Uzbequistão

Vietnã

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Qual foi a declaração de Lula sobre o déficit comercial brasileiro com os EUA?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil deveria taxar os Estados Unidos, em vez de aceitar que o presidente norte-americano, Donald Trump, imponha tarifas aos produtos brasileiros. Ele destacou que, nos últimos 15 anos, o Brasil teve um déficit comercial de US$ 410 bilhões com os EUA.

O que caracteriza um déficit comercial?

Um déficit comercial ocorre quando um país compra mais bens e serviços do que vende para outro, resultando em um saldo negativo na balança comercial.

Qual a opinião de Lula sobre a participação do Brasil nos Brics?

Lula mencionou que os Estados Unidos demonstram ciúmes da participação brasileira nos Brics, um grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que atualmente conta com 11 integrantes e 10 países parceiros. Ele acredita que a criação dos Brics, assim como do G20, foi uma resposta a crises econômicas, como a de 2008.

O que Lula defende em relação a uma moeda comum entre os países dos Brics?

Lula defende a criação de uma moeda comum entre os países dos Brics para facilitar negociações fora do dólar. Ele afirmou que não recuará dessa ideia e que está disposto a testá-la, ressaltando que o dólar não deve ser a única moeda utilizada nas transações internacionais.

Como Lula vê a dependência do dólar?

Ele acredita que o dólar, sendo a moeda de um único país, não deve ser a única opção para negociações. Lula questionou por que o Brasil não poderia negociar com a China usando as moedas chinesa e brasileira.

Qual é a posição de Lula sobre a importância do dólar?

Lula reconhece a importância do dólar como uma moeda global, mas enfatiza a necessidade de discutir a criação de uma moeda de comércio entre os países dos Brics.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp