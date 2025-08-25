‘Motta será reeleito presidente da Câmara’, diz ministro dos Portos e Aeroportos
Silvio Costa Filho afirmou que Motta enfrenta ‘polarização’ no comando da Casa
O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, nesta segunda-feira (25), que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), será reeleito para o posto em 2027.
“Depois de quem sabe dois anos do presidente Hugo Motta...podem escrever, Hugo Motta será reeleito presidente da Câmara dos Deputados do Brasil”, declarou o ministro durante sessão solene para homenagear os 20 anos do Republicanos.
Durante seu discurso, além de celebrar o partido, Silvio Costa destacou que Motta está enfrentando “o maior desafio da vida dele, num processo de polarização, de muita dificuldade, de fake news”.
“Mas eu tenho certeza, Hugo, que o senhor vai sair muito maior desse processo porque o senhor tem a confiança de todos nós”, prosseguiu.
O ministro ainda sugeriu que o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), fosse o sucessor de Motta após o segundo mandato.
No fim de 2024, Pereira abriu mão da própria candidatura ao comando da Câmara para apoiar Motta.
Entre outras autoridades, estiveram presente na sessão, Motta, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), e o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).
Em seu discurso, Motta destacou que o crescimento do Republicanos demonstra que é possível crescer “sem abrir mão de princípios”.
“O Republicanos tem demostrados que é possível crescer sem abrir mão de princípios, que é possível inovar preservando valores, que é possível dialogar sem transigir com convicções”, disse.
Já Pereira lembrou que, em todo Brasil, o partido tem mais de 500 mil filiados, dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais.
Em 2024, o Republicanos elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. A legenda tem ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como filiado.
