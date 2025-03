Mulher é raptada, torturada e tem cabelo e sobrancelhas raspados no DF Quatro suspeitas estariam envolvidas: duas foram presas preventivamente e uma terceira segue foragida Brasília|Do R7, em Brasília 14/03/2025 - 10h56 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h21 ) twitter

Sthefani Yorrane Bernardes da Silva está foragida PCDF/Divulgação -

Uma mulher de 24 anos foi raptada, torturada e teve o cabelo e as sobrancelhas raspados no Distrito Federal. O crime foi cometido por um grupo de mulheres por uma suposta vingança. A polícia já prendeu temporariamente duas pessoas, mas uma terceira suspeita, identificada como Sthafani Yorrane Bernardes da Silva, segue foragida.

Segundo as informações da polícia, o crime aconteceu em 10 de fevereiro, por volta das 18h.

Na ocasião, a jovem de 24 anos foi abordada por quatro mulheres na frente da casa da sua irmã, na Vila São José, em Brazlândia. As suspeitas, com ciúmes do esposo de uma delas, colocaram a vítima à força dentro de um carro e a levaram encapuzada para um local isolado, na área rural de Brazlândia.

No local, a vítima foi agredida fisicamente com socos e chutes e sofreu tortura. O grupo de mulheres queria saber se a jovem tinha envolvimento com o marido de uma delas. A vítima também teve o cabelo e as sobrancelhas raspados com uma máquina de cortar cabelo.

O capuz utilizado no crime foi localizado pela Polícia Civil às margens da rodovia DF-220, na região rural de Brazlândia.

A primeira prisão das envolvidas aconteceu no sábado (8) e outra foi presa nesta quinta-feira (13), ambas em Brazlândia. Uma outra suspeita já prestou declarações e foi liberada pela polícia. Das envolvidas, a única que falta ser localizada é Sthefani.

A polícia pede que quem souber alguma informação denuncie o paradeiro da foragida pelo:

• Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

• Pelo e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

• WhatsApp (61) 98626-1197;

• Ou pela denúncia online: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

As denúncias podem ser feitas de forma anônima.