Veja os principais acordos assinados entre Brasil e China nesta terça-feira Lula afirmou que, apesar da distância geográfica, os dois países "nunca estiveram tão próximos" Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 09h23 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h25 )

Lula e presidente chinês tiveram encontro nesta terça-feira Ricardo Stuckert / PR - 13.05.2025

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou com a China quase 30 acordos de relações comerciais nesta terça-feira (13) após reunião bilateral em Pequim, onde Lula cumpre agenda oficial desde sábado (10). Após a assinatura, Lula destacou que “os quase 30 atos comprovam o dinamismo que eu e o presidente Xi Jinping temos imprimido ao relacionamento bilateral”.

“Não é exagero dizer que apesar dos quase 15 mil quilômetros que nos separam, nunca estivemos tão próximos”, disse.

O chefe do Palácio do Planalto acrescentou que espera retribuir a acolhida de Xi Jinping ao encontrá-lo “na cúpula do Brics em julho, no Brasil”. “O Brics será cada vez mais um espaço fundamental de coordenação do Sul Global para a construção de um mundo de uma ordem multipolar, mais justa e eficaz”, disse.

Veja principais acordos:

Acordo técnico sobre cinturão de rota (conhecido como Nova Rota da Seda);

Protocolo de monitoramento do Plano de Cooperação para Estabelecimento de Sinergias;

Memorando de entendimento relativos à cooperação relativos a inteligência artificial e agricultura;

Carta de intenções sobre a promoção de desenvolvimento de alta qualidade sobre a cooperação e investimento na economia digital;

Plano de ação para cooperação para o desenvolvimento sustentável;

Memorando de entendimento sobre a cooperação estratégica no campo financeiro;

Acordo sobre trocas de moedas locais;

Declaração de intenções sobre compartilhamentos de dados espaciais;

Memorando de entendimento na área de medidas sanitárias e fitossanitárias;

Protocolo de requisitos sanitários e fitossanitários para exportação de proteínas e grãos derivados da indústria de etanol de milho e farelo de amendoim;

Protocolo de inspeção quarentena e requisito de seguranças de alimentos para exportação de carnes de aves do brasil para a China;

Memorando de entendimento sobre a cooperação de energia nuclear;

Protocolo de intenções de cooperação entre a administração nacional de energia da república popular da china e o Ministério de Minas e Energia do Brasil;

Memorando de entendimento sobre cooperação no etanol;

Memorando de entendimento sobre a cooperação em restauração de vegetação e sumidouros de carbono;

Memorando de entendimento para cooperação no setor postal.

Durante a visita, os dois lados também assinaram memorandos de entendimento sobre a cooperação em gestão de emergências, estratégias financeiras, troca de inteligência financeira, proteção de indicações geográficas e propriedades intelectuais, entre outros.

COP30

O presidente da República também reforçou a importância da COP30 que será realizada no fim do ano no Brasil. “A COP30, em Belém (PA), no coração da amazônia será determinante no caminho para um futuro de baixo carbono”, afirmou.

