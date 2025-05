Análise: visitas de Lula à Rússia e à China colocam Brasil em posição de afastamento dos EUA

Durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China , empresários chineses anunciaram um investimento de R$ 27 bilhões no Brasil , com foco em setores como automóveis, energia e transportes.



Segundo Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia, a China está investindo em novas parcerias como parte de sua estratégia de redução da dependência comercial dos Estados Unidos , especialmente em um momento de tensões globais e guerra comercial ocasionadas pelas tarifas impostas por Donald Trump. “O Brasil se posiciona como um elo estratégico entre a China e o restante da América Latina, criando uma plataforma de negociação que favorece o comércio entre as duas nações”, afirmou Pires.



Segundo Pires,"a postura do Brasil, ao estreitar laços com a China e com a Rússia, reflete uma tentativa de diversificação de parcerias comerciais, o que pode ser uma estratégia inteligente para mitigar os efeitos da atual polarização global" , conclui o especialista.



O professor ressalta ainda que a viagem euro-asiática de Lula, que inclui passagem pela Rússia na semana passada e, agora, pela China, aponta para um distanciamento brasileiro em relação a Donald Trump."Tanto a visita na Rússia como a visita na China mostram prestígio do atual governo com esses chefes de Estado, porém colocam o Brasil numa clara posição de afastamento dos Estados Unidos, ou seja, colocam o Brasil numa rota de colisão com o governo americano", argumenta.