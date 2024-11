Na disputa para suceder Pacheco, Alcolumbre tem apoio de 6 partidos e 38 senadores Senador costura apoio do PT, que pode lhe entregar mais nove votos; Eliziane Gama e Marcos Pontes também têm interesse em concorrer Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

(Da esq. para a dir.) O senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da CCJ, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 16/10/2024

A eleição à Presidência do Senado só ocorre em fevereiro de 2025, mas o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) já conseguiu o respaldo de importantes bancadas da Casa na disputa para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O amapaense já tem o apoio de seis partidos, que somam 38 votos. União Brasil, PDT, PSB, PP e PL já declaram, oficialmente, a adesão à candidatura de Alcolumbre, que ainda costura o apoio do PT, com nove senadores. Ao R7, a bancada do Republicanos informou o apoio ao nome de Alcolumbre, apesar de ainda não ter oficializado, como fizeram os demais partidos.

Conforme apurou o R7, na última semana, o parlamentar encontrou o líder do partido, senador Beto Faro (PT-PA), em duas ocasiões. Fontes relataram que o petista “se mostrou muito tendente a apoiá-lo”. Ainda não há, contudo, uma data para o PT anunciar apoio a Alcolumbre.

Atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco deve endossar a candidatura do amapaense, pois teve seus dois mandatos costurados com a ajuda dele. Maior bancada do Senado, com 15 parlamentares, o PSD, no entanto, ainda vai se reunir, na próxima semana, para deliberar sobre o assunto.

Ao R7, o líder do partido, Otto Alencar (PSD-BA), disse que a legenda não discutiu o apoio a Alcolumbre. Na última semana, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) colocou sua pré-candidatura ao posto à disposição da legenda. Em 200 anos, o Senado nunca elegeu uma presidente mulher.

A maranhense não é a única que tenta disputar o cargo com Alcolumbre. Na terça-feira (29), o senador Marcos Pontes (PL-SP) surpreendeu o próprio partido anunciando sua candidatura à Presidência do Senado. Horas depois, PL anunciou apoio ao senador do União. A legenda pretende convencer Pontes a recuar.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) já anunciou apoio a Pontes. Caso o parlamentar do PL decline, Girão deve se lançar candidato, como aconteceu em 2023.

Até o momento, PT, Podemos, PSD, Novo, PSDB e MDB não oficializaram qualquer apoio a Alcolumbre. O MDB só deve se definir em 2025.

Com Alcolumbre ‘qualquer tema é permitido’

O anúncio do PL em prol do amapaense aconteceu horas depois de um encontro entre Alcolumbre, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os senadores Rogério Marinho (PL-RN), Marcos Rogério (PL-RO) e Wellington Fagundes (PL-MT). No encontro, que aconteceu na casa do líder da oposição, Marinho, o grupo discutiu “termos gerais”.

Marinho explicou que pediu ao senador que ele defenda as “prerrogativas do Parlamento”. “[Alcolumbre] disse que vai defender essas prerrogativas”, contou o líder da oposição. Apesar de destacar que “não há condicionante” para o apoio ao amapaense, Marinho disse que o parlamentar garantiu que, “qualquer projeto que tiver legitimidade, que estiver de acordo com a nossa Constituição”, não vai ter “óbice”.

“Queremos respeito à proporcionalidade, que as pautas importantes para nós também possam tramitar, não apenas o que interessa ao governo, e que não haja retaliação contra senadores que têm posicionamentos contrários ao governo de ocasião”, pontuou Marinho. “Queremos e acreditamos que é possível tratarmos de qualquer tema sem preconceito nessa Casa. Qualquer tema é permitido que seja tratado”, continuou.

Ao contrário de 2023, quando o PL lançou Marinho ao posto e ficou sem o comando de comissões permanentes, agora a legenda busca maior participação na Casa, aderindo a uma candidatura de consenso entre a maioria dos senadores. À época, Marinho obteve 32 votos.

O partido busca comandar comissões consideradas importantes, a exemplo da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), e ter representação na Mesa Diretora.