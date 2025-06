‘Não gostaria de ser condenado’, diz Bolsonaro ao afirmar não ter feito nada errado Na fala, feita durante o interrogatório no STF, ex-presidente usa como justificativa problemas de saúde e idade Brasília|Victoria Lacerda, Gabriela Coelho e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 16h43 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h45 ) twitter

Bolsonaro é interrogado nesta terça-feira Gustavo Moreno/STF

Ao defender sua atuação frente ao governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não gostaria de ser condenado e acredita não ter feito nada de errado. Na fala, feita durante o interrogatório no STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro usa como justificativa problemas de saúde e idade.

“Já vivi bastante. Estou com certa idade. Tive um problema de saúde recentemente, mas quero continuar colaborando com o meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque entendo que nada fiz de errado”, disse.

Bolsonaro chegou a adotar um tom emocional, declarando que deu o melhor de si enquanto esteve no cargo e afirmou que sua prioridade sempre foi atender aos interesses da população brasileira.

“Fiz e dei o melhor de mim na Presidência”, disse Bolsonaro. “Eu não pedi para brincar de conta, não persegui ninguém, não aparelhei instituição nenhuma, não botei amigo meu em lugar nenhum. Foi estritamente voltado para atender o seio da nossa população.”

Ao longo da audiência, Bolsonaro ressaltou seu percurso como presidente, citando ações e sua derrota nas eleições de 2022. O ex-presidente comentou o fato de não ter passado a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 e disse que quis evitar “a maior vaia da história do Brasil”.

