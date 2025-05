No Rio de Janeiro, Lula reabre Palácio Capanema, fechado para reforma há 10 anos Cerimônia também vai retomar entrega da Ordem do Mérito Cultural e celebrar 40 anos do Ministério da Cultura Brasília|Do R7, em Brasília 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula retoma viagens pelo Brasil após agendas internacionais Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (20) da reabertura do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ), fechado para reforma há 10 anos. A cerimônia na capital carioca também marca os 40 anos de criação do Ministério da Cultura e a retomada da entrega da Ordem do Mérito Cultural, maior homenagem pública do setor do país, suspensa desde 2019. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do evento com Lula. Após giro internacional pela Rússia e pela China, na semana passada, o petista retoma as viagens pelo Brasil.

Na solenidade, Lula e Margareth vão homenagear 111 cidadãos brasileiros e 14 instituições com a Ordem do Mérito Cultural. Os agraciados, segundo o Ministério da Cultura, “contribuem para o desenvolvimento da cultura e impulsionam a diversidade cultural do país.”

Serão três graus de homenagens — grã-cruz, para as maiores distinções; comendador, para contribuições de destaque; e cavaleiro, para colaborações relevantes nas respectivas áreas.

Edifício

O Palácio Capanema foi projetado por Lúcio Costa para abrigar os ministérios da Educação e da Saúde, à época em que o Rio de Janeiro era capital do Brasil. A construção do edifício começou em 1937 e terminou em 1945.

‌



As obras no palácio, símbolo da arquitetura modernista, começaram em fevereiro de 2019 e receberam R$ 84,3 milhões em recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) — o empreendimento foi conduzido pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O prédio passou por obras de conservação e modernização, com mudanças nas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de climatização e de combate a incêndios. Houve, ainda, recuperação do mobiliário original, restauração de luminárias, persianas e dos jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx.

‌



A expectativa é que, até o segundo semestre, as obras de arte do local também passem por restauros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp