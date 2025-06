Gripe aviária é detectada em ave encontrada morta no Zoológico de Brasília Local está fechado de forma temporária desde que suspeita foi identificada, em 28 de maio Brasília|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 21h08 ) twitter

Ave foi achada morta no zoo em maio Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Uma das aves encontradas mortas no Zoológico de Brasília no fim de maio estava com gripe aviária, segundo informou o Governo do Distrito Federal nesta terça-feira (3). Análises laboratoriais identificaram presença do vírus da doença em amostras coletadas de um irerê.

“O Governo do Distrito Federal informou nesta terça-feira (03) que foi detectado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no Zoológico de Brasília. As amostras foram coletadas no dia 28/05 após a notificação do zoológico da mortalidade de duas aves”, informou o Executivo local.

O Zoológico de Brasília está fechado por tempo indeterminado desde que o irerê e um pombo foram encontrados sem vida com suspeita da doença. Segundo o Governo do DF, o zoo seguirá de portas fechadas pelo menos até 12 de junho.

“Com a confirmação do foco, conforme tratativas junto a Coordenação do Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, será mantida a interdição do Zoológico até o dia 12 de junho, caso não ocorra novos casos no local. A vigilância será contínua a fim de monitorar a saúde das aves”, explicou a gestão local.

O Governo do DF destacou que a manipulação de aves mortas deve ser evitada. Além disso, frisou que todas as suspeitas que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura pelos seguintes contatos:

Email: falecomadefesa@seagri.df.gov.br;

Telefone (WhatsApp): 61-99154-1539.

A secretaria reforçou que “o consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, já que a doença não é transmitida por esse meio”. “A população pode se manter tranquila, não havendo qualquer restrição quanto a alimentação”, disse a pasta.

