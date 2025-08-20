Ibaneis e Caiado pedem prorrogação de reajuste em passagens entre Entorno e DF
Reajuste já havia sido adiado em seis meses; prazo se encerra neste sábado (23)
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O governador do DF, Ibaneis Rocha, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vão enviar nesta quarta-feira (20) um pedido de prorrogação da suspensão do reajuste de tarifas de ônibus entre o Entorno e o DF por mais 90 dias. O reajuste de 2,919% foi anunciado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) em fevereiro e depois suspenso por seis meses. Caso o pedido de prorrogação não for concedido, o reajuste começa a valer já neste sábado (23), quando o prazo se encerra.
No pedido, que foi enviado ao Ministério dos Transportes, os governadores afirmam que o prazo extra é importante para “não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília”.
LEIA TAMBÉM
O comunicado destaca que os governos dos estados protocolaram um pedido de criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno), que permitirá a gestão conjunta do transporte pelo DF, União e Goiás, em conjunto.
“Atualmente a gestão é exclusiva da União, mas Goiás e o Distrito Federal estão sensíveis ao problema enfrentado pela população do Entorno e dispostos a participar de uma solução compartilhada. Goiás defende essa proposta desde 2019”, afirma Caiado.
Caso o reajuste aconteça, os preços vão chegar a até R$ 12,05 (entre Luziânia/GO e Taguatinga; e entre Lago Azul (Novo Gama)/GO e Brasília). No caso do serviço diferenciado, a tarifa vai chegar a R$ 22,90, no trecho Planaltina (GO) - Brasília (DF).
Segundo a ANTT, o reajuste foi declarado considerando “fatores econômicos e operacionais para garantir a continuidade do serviço à população”. “Dessa forma, o contrato prevê atualizações anuais, calculadas com base na variação dos custos dos insumos utilizados na prestação do serviço entre janeiro e dezembro do ano anterior, como combustíveis, manutenção da frota e outros insumos essenciais”, declara.
Em fevereiro do ano passado, a ANTT reajustou as tarifas das passagens em uma média de 8,56%. A justificativa foi a falta de atualização de valores em 2021 e 2022, quando o serviço estava sob comando do governo do Distrito Federal, o que teria dificultado a operação das empresas.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp