PF cumpre mandados em Sergipe por suspeita de fraudes em descontos indevidos no INSS Operação teve início em abril deste ano, quando a PF identificou irregularidades na cobrança de mensalidades associativas Fraude no INSS|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 09h03 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF cumpre mandados em Sergipe Reprodução/Polícia Federal - Arquivo

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (4), dois mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões do INSS.

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Sergipe e executadas nos municípios de Indiaroba e Umbaúba, no interior do estado.

O objetivo da ação é localizar e apreender bens vinculados aos investigados, com foco na recomposição dos cofres públicos e na redução dos prejuízos causados pelas cobranças irregulares.

Relembre o caso

A operação teve início em abril deste ano, quando a PF identificou irregularidades na cobrança de mensalidades associativas, feitas diretamente nos proventos de aposentados e pensionistas sem qualquer autorização válida.

‌



Segundo as investigações, entidades de fachada ou com atuação questionável vinham utilizando cadastros de beneficiários para aplicar os descontos de forma sistemática, ferindo os direitos dos segurados e comprometendo sua renda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desde então, a Polícia Federal tem aprofundado as investigações para identificar os responsáveis pelo esquema e recuperar os valores desviados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp