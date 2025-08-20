Polícia Federal diz ao Supremo que Bolsonaro tinha a intenção de pedir asilo à Argentina No celular do ex-presidente, corporação encontrou documento endereçado a Javier Milei Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 20/08/2025 - 20h04 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal revelou que Jair Bolsonaro pretendia pedir asilo político na Argentina.

Um documento encontrado em seu celular data de 10 de fevereiro de 2024, após a operação que investiga tentativas de golpe.

Bolsonaro alega perseguição política no Brasil e cita medidas legais contra ele.

Eduardo Bolsonaro é acusado de tentar impor sanções contra autoridades brasileiras para proteger o pai. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Arquivo teria sido salvo em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a Operação Tempus Veritatis Lula Marques/Agência Brasil

Em relatório enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (20), a PF (Polícia Federal) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro por atuarem para atrapalhar as investigações da ação penal do golpe.

Entre os indícios apontados pela corporação para embasar o documento, está um arquivo, encontrado no celular de Bolsonaro, que indica intenção de fuga para a Argentina e pedido de asilo ao presidente Javier Milei.

O arquivo teria sido salvo em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, autorizada pela STF, que apura tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

No documento, Bolsonaro afirma ser perseguido por motivos políticos e cita medidas cautelares recentemente impostas no país, referindo-se a dispositivos do Código Penal brasileiro.

‘Práticas delitivas reiteradas’

No relatório enviado ao Supremo, a PF aponta a permanência e reiteração das práticas delitivas de Bolsonaro por risco de fuga, com a finalidade de evitar o cumprimento da lei penal.

A corporação identifica, também, que, no último dia 3 de agosto, Bolsonaro realizou grande atividade de compartilhamento por meio do aplicativo de WhatsApp, incluindo vídeos relacionados às sanções impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky, além da divulgação e promoção de eventos.

A PF informou ver indícios dos crimes de coação no curso do processo (Art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (Art. 359-L do Código Penal).

Para a corporação, Eduardo Bolsonaro teria atuado junto a autoridades dos EUA para tentar impor sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, com o objetivo de interferir na ação penal do golpe e obter impunidade para o pai.

Perguntas e respostas:

Qual foi a conclusão da Polícia Federal sobre Jair Bolsonaro?

A Polícia Federal afirmou que Jair Bolsonaro tinha a intenção de fugir e pedir asilo político na Argentina. Essa informação foi incluída em um relatório final enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O que foi encontrado no celular de Jair Bolsonaro?

No celular do ex-presidente, foi encontrado um arquivo que contém um pedido de asilo político à Argentina, fundamentado em alegações de perseguição política no Brasil.

Quando foi salvo o arquivo de pedido de asilo?

O arquivo foi salvo em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, que investiga uma tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Quais alegações foram feitas por Bolsonaro no documento de pedido de asilo?

No documento, Bolsonaro afirma ser perseguido por motivos políticos e menciona medidas cautelares recentemente impostas no Brasil, referindo-se a dispositivos do Código Penal brasileiro.

O que a Polícia Federal destacou sobre as práticas de Jair Bolsonaro?

A Polícia Federal destacou a permanência e a reiteração das práticas delitivas de Bolsonaro, indicando risco de fuga para evitar o cumprimento da lei penal.

Que atividades Jair Bolsonaro realizou recentemente, segundo a Polícia Federal?

Em 3 de agosto, Bolsonaro realizou uma grande atividade de compartilhamento por meio do WhatsApp, incluindo vídeos sobre sanções impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes e a promoção de eventos.

Quais crimes a Polícia Federal identificou no relatório?

A Polícia Federal identificou indícios de crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, conforme os artigos 344 e 359-L do Código Penal.

Qual foi o papel de Eduardo Bolsonaro segundo a Polícia Federal?

A Polícia Federal indicou que Eduardo Bolsonaro teria atuado junto a autoridades dos EUA para tentar impor sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, visando interferir na ação penal do golpe e obter impunidade para seu pai.

