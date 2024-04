PF envia relatório a Lewandowski sobre parar investigações e emissão de passaportes por falta de verba

Alto contraste

Por falta de recursos, PF pode suspender passaportes (Divulgação/ Polícia Federal/Divulgação/ Polícia Federal)

A Polícia Federal enviou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, um relatório no qual afirma que as investigações, contratos de manutenção de terceirizados e a emissão de passaportes podem ser prejudicados por falta de recursos. Segundo a corporação, para evitar esse ato, é preciso uma suplementação orçamentária de R$ 527 milhões até dezembro. A informação foi confirmada pelo R7.

Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. No caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42. Em 2022, a Polícia Federal informou que suspenderia a confecção de passaportes também por falta de verbas. A medida decorreu da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem.

Na época, o Ministério da Justiça encaminhou um ofício ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, informando que o bloqueio de recursos na administração pública federal poderia afetar os serviços relacionados à emissão dos documentos.A pasta também pediu uma suplementação de aproximadamente R$ 75 milhões.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Justiça e com o Planalto e aguarda manifestação.